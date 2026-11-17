사진=아티크론 제공

연세대학교 에스큐브 입주기업인 반도체 설계자산(IP) 개발기업 아티크론(대표 정한울)이 오는 11월 19일부터 20일까지 중국 베이징 북인역창국제컨벤션센터에서 열리는 'ICCAD-Expo 2026'에 한국관 참가기업으로 참여한다.

아티크론은 이번 전시회에서 SRAM IP와 설계 자동화 솔루션, SRAM 기반 메모리 내 연산(CIM) 신경망처리장치(NPU) IP 등 주요 반도체 설계 기술을 소개한다. 국내외 반도체 설계기업 및 업계 관계자들과 기술 적용 가능성을 논의하고, 메모리 IP와 엣지 AI 분야의 협력 가능성도 논의할 계획이다.

특히 11월 20일 오후 3시 50분부터 4시 10분까지 중국 현지시간 기준 Yihui Hall 2에서 발표를 진행한다. 발표에서는 아티크론의 SRAM 및 메모리 중심 AI 반도체 기술과 제품을 소개하고, 관련 산업에서의 활용 가능성을 공유할 예정이다.

전시 주요 제품은 SRAM IP 및 SRAM Compiler 'Puzzle', SRAM 설계 자동화 솔루션 'Dalus', SRAM 기반 CIM 구조를 적용한 NPU IP 'ART'다. Puzzle은 고객의 반도체 설계 사양에 맞춘 SRAM IP를 제공하며, Dalus는 회로 설계부터 시뮬레이션, 최적화, 레이아웃 생성 및 검증까지 설계 과정을 지원한다.

ART는 메모리 내부에서 연산을 수행하는 CIM 구조를 활용해 데이터가 메모리와 연산장치 사이를 반복적으로 이동하는 부담을 줄이는 데 초점을 맞춘 제품이다. 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 통해 고객이 보유한 AI 모델의 적용과 성능 평가를 지원하며, 지능형 카메라와 로봇, 산업용 AIoT 등을 주요 응용 분야로 설정하고 있다.

아티크론은 이번 전시회를 통해 해외 고객과의 접점을 확대하고 제품 기술과 사업 협력 가능성을 논의할 방침이다. 앞서 2026년 4월 미국 실리콘밸리와 9월 중국 상하이, 서울에서 열린 IP SoC Days에서도 발표와 부스 전시를 진행하며 국내외 반도체 업계와 교류해 왔다.

한편 아티크론은 SRAM IP 사업화와 메모리 중심 AI 반도체 연구개발을 병행하고 있다. 2025년 SRAM Compiler 공급 계약과 추가 SRAM IP 공급 계약을 체결했으며, 2026년에는 정보통신기획평가원(IITP)의 PIM 인공지능반도체 핵심기술개발사업 총괄 책임기관으로 선정됐다. 이에 따라 3년간 총 약 71억 원 규모의 '모바일·엣지 환경을 위한 차세대 LPDDR6-PIM HW·SW 플랫폼 기술 개발' 과제를 수행하고 있다. 해당 금액은 과제 전체 연구개발 규모다.

아티크론은 이번 ICCAD-Expo에서 SRAM IP와 설계 자동화, 메모리 기반 AI 연산 기술을 소개하고 해외 반도체 기업들과 협력 가능성을 논의할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지