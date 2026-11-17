2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 코앞에 두고 스마트안경 등 인공지능(AI) 기기를 악용한 신종 부정행위 우려가 커지자 시민들이 직접 해법 찾기에 나섰다. 최근 일주일 새 국민신문고에만 관련 정책 제안이 150건 가까이 쏟아지고 있다.

지난 11일 서울 용산구 서울특별시교육청에서 열린 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수에서 업체 관계자가 스마트안경을 착용하고 문제풀이를 시연하고 있다. 연합뉴스

17일 국민신문고 공개 제안 게시판에 따르면 올해 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 의혹이 온라인상에 처음 불거진 11일부터 이날까지 수능 및 국가시험의 AI 커닝 방지 대책을 촉구하는 시민 제안이 150여건에 육박했다. 정부가 내놓은 ‘매 교시 육안 안경 검사’와 ‘공공 와이파이 차단’ 대책만으로는 고도화된 웨어러블 기기를 걸러내기 역부족이라는 위기감이 시민들의 아이디어 제안으로 이어지는 분위기다.

제안자 A씨는 고사장 인프라를 뜯어고치는 대신 ‘시험지 자체의 보안성’을 극대화하자고 제안했다. AI 촬영이 불가한 보안 시험지를 만들자는 것이다. A씨는 “시험지 여백 및 글자 주변 영역에 육안으로는 식별하기 어려운 0.1~0.3 수준의 미세 도트(Dot) 및 디더링(Dithering) 노이즈 패턴을 분산 인쇄하자”며 “인간의 뇌는 인지 필터링을 통해 배경의 미세 노이즈를 무시하고 글자에 집중하지만, 스마트 안경의 OCR(광학 문자 판독) AI는 텍스트와 배경의 경계(Boundary)를 정확히 추출하지 못해 자동 텍스트 인식 및 풀이가 원천 불가능해진다”고 주장했다. 그러면서 “고사장마다 전파 차단 장비를 설치할 필요 없이, 기존 국가 시험지 인쇄 공정(인쇄용지 및 잉크 배합·망점 프로세스) 일부 조정만 거치면 되므로 추가 예산이 사실상 발생하지 않는다”고도 했다.

올해 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 의혹이 온라인상에 처음 불거진 11일부터 17일까지 일주일간 국민신문고에는 ‘수능에서의 AI 부정행위 차단 방법’ 관련 글이 속출하고 있다.

시험지에 눈에 보이지 않는 ‘AI 인식 방지 워터마크 코드’를 삽입하자는 아이디어도 나왔다. 수능 출제 문서임을 알리는 공식 식별 코드를 시험지에 심어두고, 국내외 주요 AI 기업과 협약해 해당 코드가 촬영·스캔될 경우 ‘국가 공인 시험 문서로 확인돼 풀이를 제한한다’는 안내와 함께 답변 생성을 원천 차단하도록 시스템을 연동하자는 구상이다.

중국의 일부 AI 서비스가 자국 대입시험 기간 중 문제 사진 인식 기능을 일시 중단했던 사례를 벤치마킹하자는 목소리도 적지 않다.

교사를 꿈꾼다고 밝힌 한 고등학생 제안자 B씨는 “교육부가 국내외 AI 서비스 기업과 협력하여 수능 시험 시간에 한정해 시험 문제로 의심되는 요청에 대한 문제풀이 서비스를 일시적으로 제한하는 방안을 제안한다”며 “2025년 한 기사에 따르면 중국 AI 서비스인 바이트댄스의 더우바오는 시험 문제 사진을 올리자 대학입학시험 기간에는 문제 답변 서비스를 중단한다는 안내를 표시했으며, 위안바오, Qwen, Kimi 등의 서비스 역시 사진 인식 기능을 중단했다”고 강조했다.

정부는 이날 오후 수능에서의 AI 기기 활용 부정행위 대책 관련 국무총리 주재 브리핑을 열고 추가 대책을 발표할 예정이다. 한 총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 제49회 국무회의에서 “최근 국가자격시험에서 발생한 AI 악용 부정행위로 인해 수험생과 학부모님들의 우려가 굉장히 크시다는 것을 잘 알고 있다”며 “정부는 이러한 부정행위를 ‘사회악’으로 규정하고 범정부 긴급대응팀을 긴급 가동해 발본색원하겠다”고 밝혔다.

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