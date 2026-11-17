한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)가 아시아 지역 도핑방지 역량 강화를 위한 국제협력 사업을 이어가고 있다.

KADA는 동티모르와 투르크메니스탄 도핑방지기구 소속 직원 2명을 대상으로 진행한 ‘KADA K-lean Together(클린 투게더)’ 초청연수를 성공적으로 마무리했다고 17일 밝혔다.

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)는 동티모르와 투르크메니스탄 도핑방지기구 소속 직원 2명을 대상으로 진행한 ‘KADA K-lean Together’(클린 투게더) 초청연수를 성공적으로 마무리했다고 17일 밝혔다. KADA 제공

이번 연수는 2025 부산 세계도핑방지기구(WADA) 총회 유치 공약인 ‘솔리다리티 프로그램(Solidarity Program)’의 하나로 마련됐다. 올해로 5년째를 맞은 사업으로, 서류 및 면접 심사를 통해 선발된 참가자들은 지난 10월 19일부터 약 한 달간 국내 도핑방지 시스템과 운영 경험을 익혔다.

교육은 도핑방지교육과 도핑검사, 결과관리 등 도핑관리 전반의 실무 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 참가자들은 제107회 전국체육대회를 비롯해 한국과학기술연구원 도핑컨트롤센터(KIST/DCC), 대한체육회, 대한장애인체육회, 한국스포츠과학원, 한국마사회 등을 방문해 국내 스포츠 현장과 도핑방지 업무 체계를 살펴봤다.

KADA는 이번 연수를 통해 국내 도핑방지 시스템의 운영 노하우를 공유하는 한편, 참가자들이 각국의 환경과 여건에 맞춰 활용할 수 있는 실질적인 지식과 경험을 전달하는 데 주력했다.

KADA 제공

클린 투게더는 초청연수에 도핑검사·시료분석 지원, 도핑방지교육 지원을 결합한 국제협력 사업이다. 인력 양성과 검사·분석, 교육 역량 강화를 연계해 아시아 지역 도핑방지기구의 자립 기반과 지속가능한 운영 체계 구축을 돕는 것이 핵심이다.

올해는 타지키스탄 도핑방지기구에 도핑검사·시료분석을 지원했으며, 지난해 국내 초청연수에 참여한 요르단 도핑방지기구와는 도핑방지교육 프로그램 및 운영 사례를 공유했다. 초청연수에 그치지 않고 국가별 수요에 맞춘 지원으로 협력 범위를 넓힌 것이다.

김일환 KADA 사무총장은 “국가마다 도핑방지 환경과 여건은 다르지만, 깨끗한 스포츠를 실현하고자 하는 목표는 같다”며 “이번 연수가 서로의 경험과 지식을 나누고 각국의 여건에 맞는 발전 방향을 모색하는 뜻깊은 기회가 되었기를 바란다”고 말했다.

KADA는 앞으로도 클린 투게더를 통해 아시아 지역 도핑방지기구의 실무 역량과 자립 기반을 강화하고 국제 도핑방지 공동체와의 협력을 확대할 계획이다.

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