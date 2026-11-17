경기북부경찰청이 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에서 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 집중 단속한다. 경찰은 최근 세무사 시험 수석 합격자의 AI 이용 부정행위로 시험의 공정성에 대한 우려가 커지자 안정화에 나선 모습이다.

경기북부경찰청 전경. 뉴시스

17일 경기북부경찰청에 따르면 수사부장을 팀장으로 수사과·사이버수사과·홍보담당관실이 참여한 ‘스마트기기 이용 시험 부정행위 전담 TF’를 가동시켰다. 은밀하게 이뤄지는 첨단 부정행위의 특성을 고려해 직접 수사 중심으로 신속하고 정밀한 수사를 전개한다는 방침을 세웠다.

접수된 사건은 경기북부청 반부패경제범죄수사대에 배당해 단순 행위자 적발에 그치지 않고 범행 수법과 배후·공모 여부까지 철저히 규명한다는 계획이다.

또 사이버수사대를 통해 온라인 상 ‘스마트기기 시험 부정행위’ 자백·인증 게시글, 장비 판매 및 수법 공유 글을 상시 모니터링한다. 혐의가 포착되면 장비 판매자는 물론 구매자까지 추적해 엄정 사법 처리한다고 밝혔다.

이승협 경기북부경찰청장은 “첨단기기를 악용한 부정행위는 공정한 경쟁의 가치를 훼손하고 성실히 준비한 수험생들에게 깊은 상실감을 주는 중대 범죄”라고 강조했다. 이어 “첨단 기기를 사용하는 부정행위와 이를 조장하는 불법 유통·공유 행위에 대해 무관용 원칙으로 대응하겠다”고 말했다.

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