방송인 김어준씨가 17일 더불어민주당 최민희 수석최고위원에 대한 징계 추진을 두고 “결국 수석최고 역할을 못하게 하려는 것”이라고 주장했다.

더불어민주당 최민희 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 대통령의 당대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언과 관련해 고개숙여 사과하고 있다. 연합뉴스

최민희 최고위원은 이날 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 이재명 대통령 관련 발언에 대해 논란을 일으킨 데 대해 사과하면서도 전당대회 당시 불거진 ‘반명·분열주의·신천지 3자 연합(반분신)’ 의혹에 대해서는 진상 규명을 요구했다. 그는 “이 일로 대통령께 심려를 끼쳐드리고 이런 논란을 일으킨 데 대해서 잘못했다고 생각하고 사과드린다”며 “반분신 비밀연합을 깨는 게 지난 전당대회 목표라는 것, 그로 인한 분열과 혼란은 그냥 덮을 수 없다고 생각한다”고 강조했다. 자신의 징계 문제와 당내 신천지 의혹은 별개 사안이라는 주장이다.

그는 비공개 당원 간담회에서 이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 전달된 발언은 실제로 한덕수 전 국무총리 탄핵을 둘러싼 당내 이견을 설명하는 과정에서 나온 것이라고 주장하며 “시기와 사람이 헷갈리고 문맥도 안 맞는다”고 했다. 이어 “제가 한덕수 탄핵을 일관되게 주장했기 때문에 그것만 기억하고 있는 것”이라고 설명했다.

김씨는 “(최 최고위원 발언을) 경솔했다, 이 정도 수준으로 비판할 수는 있다”면서도 제명 요구까지 나오는 상황은 과도하다고 했다. 최 최고위원에 대한 당원권 정지나 당직 정지 등의 징계 가능성을 언급하면서는 “그렇게 되면 결국 수석최고 역할을 못하게 하는 것인데, 수석최고를 못하게 하는 게 왜 이렇게 중요하냐”고 반문했다. 최 최고위원의 징계에 숨은 의도가 있다는 뜻으로 해석된다.

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