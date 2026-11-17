서울 시내 시중은행 ATM 기기 모습. 뉴시스

4대 시중은행의 현금자동입출금기(ATM) 등 자동화기기가 1년 9개월 사이 1268대 줄어든 것으로 나타났다. 모바일 뱅킹 등 비대면 거래가 확산하고 기기 유지보수 비용 부담이 커지면서 은행권의 오프라인 접점 축소가 가속화하는 모양새다.

17일 KB국민·신한·하나·우리은행이 공시한 3분기 분기보고서에 따르면 9월 말 기준 이들 은행의 자동화기기(CD·ATM·공과금기기 등)는 총 1만 6634대로 집계됐다. 이는 2024년 말(1만 7902대)과 비교해 7.1%(1268대) 감소한 수치다. 4대 은행의 자동화기기는 지난해 말 869대 줄어든 데 이어 올해 들어서도 9개월 만에 399대가 추가로 철수하며 감소세를 이어갔다.

◆ 신한은행 감소 폭 최대… 4대 은행 일제히 기기 축소

은행별로는 신한은행의 감소 폭이 가장 컸다. 신한은행의 자동화기기는 2024년 말 4991대에서 올해 9월 말 4414대로 577대(11.6%) 줄었다. 4대 은행 전체 감소분의 절반에 육박하는 규모다.

같은 기간 우리은행은 4222대에서 3808대로 414대(9.8%) 감소했다. KB국민은행은 5169대에서 4915대로 254대(4.9%) 줄었으며, 하나은행 역시 3520대에서 3497대로 23대(0.7%) 감소하며 모든 은행이 기기 수를 줄인 것으로 파악됐다.

◆ 영업점도 석 달 새 37곳 감소… 금융 소외계층 불편 우려

자동화기기뿐만 아니라 오프라인 영업점 감소세도 멈추지 않고 있다. 은행연합회 공시를 보면 9월 말 기준 4대 은행의 영업점(지점·출장소)은 총 2665개로 지난 2분기보다 37개 줄었다. 이번 분기 감소분은 모두 우리은행에서 발생한 것으로 확인됐다.

은행 영업점과 ATM이 동시에 줄어들면서 현장에서는 금융 소외계층의 불편이 커질 것이라는 우려가 나온다. 특히 스마트폰 애플리케이션 활용에 익숙하지 않은 고령층이나 영업점 밀도가 낮은 지방 거주자의 현금 접근성이 크게 떨어질 수 있다는 지적이다.

◆ 비대면 확산에 비용 부담까지… 은행권 “기기 축소 불가피”

은행권은 디지털 전환과 비용 효율화 측면에서 자동화기기 축소가 불가피하다는 입장이다. 현금 사용 빈도가 낮아진 상황에서 기기 한 대를 운영하는 데 드는 고정 비용이 만만치 않기 때문이다.

한 시중은행 관계자는 “비대면 금융 거래가 일상화하고 현금 사용 비중이 줄어들면서 ATM 이용 수요가 감소하고 있다”며 “현금 호송과 보안, 기기 유지보수 등 물리적 부담도 커져 은행권의 ATM 기기 수가 점차 줄어드는 추세”라고 설명했다.

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