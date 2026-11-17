강민호와 더불어 현역 최고의 포수로 꼽히는 양의지(39)가 두산 ‘종신’을 선언했다. 기존 계약에 비해 기간이 늘어나거나 하진 않고, 총액만 13억원이 늘었다. 이는 애초에 양의지의 FA 선언이 다른 팀을 옮기겠다는 의도가 아닌, 계약 갱신을 위한 것이었다는 의미다. 아울러 양의지가 ‘표면상’으로는 FA 영입 선수가 됐기 때문에 외부 FA를 영입했을 때 보호선수 명단에 넣을 필요가 없어졌다. 양의지 FA 계약은 두산이 이번 FA 시장에서 대어급 FA를 잡겠다는 의도로 읽힌다.

두산은 17일 “포수 양의지와 2년 최대 55억원(계약금 40억, 연봉 총액 10억, 인센티브 5억 원)에 FA 계약을 체결했다”고 밝혔다.

양의지는 KBO리그 역대 최고 포수 중 하나로 꼽힌다. 2006년 신인드래프트에서 2차 8라운드 59순위로 두산의 지명을 받았던 양의지는 지명 순번은 낮지만, 역대 최고의 포수로 성장했다. 군 복무를 마치고 돌아온 2010년부터 풀타임 주전을 맡은 양의지는 18시즌 통산 2098경기에서 타율 0.306(6807타수 2080안타), 305홈런, 1274타점, OPS(출루율+장타율) 0.886을 기록 중이다. 포수로서 리그 최고 수준의 수비능력은 물론 타격왕을 차지할 정도의 정교함과 20~30홈런을 때려낼 수 있는 장타력까지, 리그 최고의 공수겸장의 안방마님이다.

첫 FA 자격을 얻은 2019년, NC와 4년 125억원의 계약을 맺으며 2020년 NC의 한국시리즈 우승을 이끈 양의지는 2023시즌을 앞두고 두산과 4+2년 최대 152억원에 계약해 친정팀으로 돌아왔다. 복귀 후 4시즌 동안 513경기에서 타율 0.301(1772타수 534안타), 77홈런, 330타점, OPS 0.867로 맹활약했다. 같은 기간 타율, 안타, 홈런, 타점 등 주요 공격 지표에서 팀 내 1위에 올랐다. 아울러 2025년부터 2년간 주장을 맡아 리더 역할도 충실히 했다. 또한 2023년과 2025년, 두 차례 골든글러브를 획득하며 이 부문 역대 최다타이기록(10회 수상)이자 단일 포지션 최다 수상 신기록(포수 9회 수상)을 썼다.

+2년 계약 조건은 2년 42억원이었다. 양의지는 옵션을 행사하지 않고 다시 FA를 신청했다. 계약 기간을 늘리는 게 아니냐는 관측이 나왔지만, 기간은 그대로 2년으로 두고 최대 55억원에 계약하며 총액을 13억원을 늘리며 잔류했다.

이번 양의지의 FA 계약은 단순히 양의지가 2년간 받을 금액을 13억원 늘리는 데만 있는 게 아니다. 어쨌든 양의지는 FA 계약을 맺은 신분이 되기 때문에 두산이 보상선수를 내줘야 하는 A,B등급의 외부 FA를 영입하더라도 양의지를 보호선수에 넣을 필요가 없다. 이는 곧 두산이 외부 FA 영입전에 적극적으로 나서겠다는 의도를 뚜렷히 한 것으로 읽을 수 있다.

두산 구단은 “선수와 구단 모두 두산베어스 잔류만을 생각하며 교감을 이어갔다. 양의지는 상징성과 기량을 두루 갖춘, 팀에 반드시 필요한 선수다. 앞으로도 팀의 중심으로 활약할 수 있다는 믿음이 계약으로 이어졌다”고 설명했다.

양의지는 “4년 전 복귀 계약 당시부터 두산베어스 유니폼을 입은 채 은퇴하고 싶었다. 그 꿈을 이룰 수 있게 해주신 박정원 구단주님께 감사드린다”라며 “두산베어스 팬들의 응원을 앞으로도 들을 수 있어 기분 좋고 설렌다. 계약 기간 동안 오직 팀 승리만 생각하면서 내게 남은 에너지를 전부 쏟겠다”고 다짐했다.

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