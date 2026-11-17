대구 도심의 대표 휴식처인 수성못에 1000석 규모의 수상공연장이 들어선다.

17일 대구시에 따르면 시는 전날 수성구와 ‘수성못 수상공연장 조성을 위한 시유지 사용 및 영구시설물 축조에 관한 합의서’를 체결했다. 이번 합의서는 수성못 수면 위에 공연장을 건설하기 위해 시 소유 부지를 사용하고, 완공 후 시설 유지와 안전 관리 등에 따른 제반 부담을 수성구가 맡는다는 내용을 골자로 한다.

수성못 수상공연장 조감도. 대구시 제공

시는 합의를 계기로 관련 행정절차를 본격화하고 지자체 간 역할과 협력 체계를 명확히 한다는 방침이다. 수성못 수상공연장 조성 사업은 국토교통부 국비 지원을 포함해 총사업비 300억원을 투입하는 대형 프로젝트다. 수성못에 공연장을 건립해 공연∙축제∙관광∙시민 여가가 어우러진 문화관광 거점으로 육성한다는 구상이다.

재원 분담 구조도 구체화됐다. 시는 지난 4월 국토부와 협의를 거쳐 국비 지원액을 기존 82억5000만원에서 99억원으로 증액했다. 나머지 사업비는 대구시와 수성구가 각각 100억원과 101억원씩 부담한다.

시와 수성구는 12월 예정된 대구시의회의 관련 안건 심의∙의결이 원활히 통과될 수 있도록 시의회와의 소통을 한층 강화할 계획이다. 추경호 대구시장은 “이번 합의서 체결을 발판 삼아 수성못을 세계적 수준의 문화·관광 랜드마크로 만들어 나가겠다”고 강조했다.

하지만 사업 추진을 둘러싼 진통은 계속될 전망이다. 지역 시민단체와 시의회 일각에선 재원 확보의 불확실성과 교통 대책 부재, 생태∙환경 훼손 등을 이유로 반대 목소리를 내고 있다. 현재 수성못 일대는 대규모 음식점 거리와 예식장, 호텔 등이 밀집해 있으나 진입 도로는 왕복 2차로에 불과해 평소에도 극심한 교통 정체를 빚고 있다.

대구경제정의실천시민연합은 논평을 통해 “환경 훼손과 교통 혼잡만 부추기는 전형적인 난개발 사업인 만큼 원점에서 재검토해야 한다”며 “수상공연장 설치는 수성못 본연의 정체성을 훼손하고 막대한 예산만 낭비하는 애물단지로 전락할 우려가 크다”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지