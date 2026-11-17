한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

세무사 시험 부정행위 자수자 한 모 씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다.

세무사 시험 수석 합격자가 피의자 신분으로 경찰청 문턱을 넘었다.

한모(34)씨는 17일 오전 9시 17분께 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에 도착했다. 초소형 카메라 등 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 이용해 세무사 시험에서 부정행위를 했다며 지난 15일 자수한 지 이틀 만이다. 출석과 동시에 신분은 피의자로 바뀌었다.

세무사 시험 부정행위 자수자 한 모 씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다.

세무사 시험 부정행위 자수자 한 모 씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하며 허리 숙여 사과하고 있다.

지난 16일 대구 시내 한 안경매장에서 판매 중인 AI 스마트 글라스 모습. 뉴시스

세무사 시험 부정행위 자수자 한 모 씨가 17일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 뉴스1

취재진이 자수를 결심한 계기를 묻자 한씨는 “죄송합니다”라고 답했다. 혼자 계획하고 실행했느냐는 물음에는 수험생과 관계자들에게 사과하며 숨기지 않고 사실대로 진술하겠다고 했다. 초소형 카메라와 모니터를 어떻게 준비했느냐는 질문에는 답하지 않은 채 청사 안으로 들어갔다.

한씨 측이 제출한 장비에는 휴대전화·초소형 카메라·노트북이 있었고, AI 안경과 초소형 이어폰은 포함되지 않았다. 답을 어떤 방식으로 전달받았는지가 수사의 쟁점이 될 전망이다. 한씨는 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 등의 혐의를 받는다.

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