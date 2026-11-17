생후 6개월 된 아기가 심정지로 생명을 잃을 뻔한 순간, 아빠의 침착한 심폐소생술과 119구급대원의 신속하고 전문적인 응급처치가 어린 생명을 살렸다. 당시 긴박했던 구조 과정은 아기가 건강하게 퇴원한 뒤 가족이 국민신문고에 감사의 글을 올리면서 뒤늦게 알려졌다.

17일 부산소방재난본부에 따르면 지난달 19일 오전 11시16분쯤 부산 사하구 장림동에서 생후 6개월 된 아기가 심정지 상태에 빠졌다는 신고가 접수됐다.

구급대원들이 심정지 상태의 아기에게 심폐소생술을 진행하는 모습. 부산소방재난본부 제공

당시 아기 아빠 A씨는 분유를 먹은 아기가 엎드린 채 숨을 가쁘게 몰아쉬는 것을 발견하고, 급히 아기를 안아 올렸지만 몸이 축 처지고 입술까지 파랗게 변하자 곧바로 119에 신고했다.

신고를 접수한 119상황실은 구급상황관리센터와 연결해 영상통화로 A씨에게 심폐소생술 방법을 안내했다. A씨는 의료지도를 받으며 떨리는 손으로 아기의 가슴을 압박하기 시작했다.

신고 7분 만인 오전 11시23분 현장에 도착한 신평119안전센터 구급대는 아기가 의식과 호흡, 맥박이 없는 심정지 상태인 것을 확인하고 즉시 심폐소생술과 인공호흡을 시행했다. 뒤이어 도착한 하단119안전센터 구급대와 가슴압박을 교대하며 응급처치를 이어갔다.

구급대원은 구급차로 옮겨진 아기에게 자동제세동기 리듬 분석을 실시한 결과 심실세동이 확인됨에 따라 전기충격을 가했다. 이로 인해 아기의 호흡과 자발순환이 돌아왔고, 오전 11시40분쯤 소리에 반응하며 울음을 터뜨리는 등 의식도 회복했다.

구급대는 아기를 양산부산대병원 소아응급실로 이송하면서 심전도 기록을 확보해 의료진에게 전달했다. 가족에 따르면 의료진은 이 기록을 통해 부정맥을 확인하고 적절한 치료를 진행했고, 아기는 치료를 받은 뒤 16일 만인 지난달 4일 건강하게 퇴원했다.

아기 가족은 퇴원 나흘 뒤인 지난 8일 신평119안전센터를 찾아 당시 출동했던 구급대원들에게 감사 인사를 전했다. 특히 아기 엄마 B씨는 국민신문고 칭찬민원에 구조 당시 상황과 감사의 마음을 담은 글을 올렸다.

B씨는 “영상통화로 심폐소생술을 알려준 덕분에 남편이 아기를 도울 수 있었고, 구급대원들의 신속하고 적극적인 대응으로 아기가 다시 숨을 쉴 수 있었다”며 “신고 이후에도 아기의 상태를 확인하기 위해 먼저 연락해 준 세심한 배려에 깊이 감동했다”고 전했다.

당시 현장에 출동한 신평119안전센터 박정환 소방사는 “저도 생후 6개월 된 아기를 키우는 아빠라 현장에서 아기를 꼭 살리고 싶다는 마음이 간절했다”며 “작은 몸으로 힘겹게 버티는 아기를 보며 한순간도 긴장의 끈을 놓을 수 없었다”고 당시 긴박했던 상황을 떠올렸다.

최정식 사하소방서장은 “한 생명을 살리는 데는 신고 순간부터 보호자의 용기 있는 대처와 상황실의 정확한 의료지도, 구급대원들의 전문적인 응급처치가 모두 중요하다”며 “앞으로 시민의 소중한 생명을 지키기 위해 신속하고 침착한 대응에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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