가정형편에 보탬이 되겠다며 50대 아버지의 운전면허증을 도용해 택시 운전 자격시험에 응시하고 실제 택시까지 몰던 19세가 경찰에 적발됐다.

16일 대구 수성구 삼성라이온즈파크 인근 도로에서 대구시가 실시하는 개인택시 일제 점검을 받기 위해 대기하고 있는 개인택시들. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없음. 대구=뉴시스

16일 전남광주 여수경찰서는 공문서 부정행사와 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 A(19)씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 7일 오전 11시50분쯤 전남 여수시 문수동의 한 도로에서 손님을 태운 채 택시를 운전하다 다른 승용차와 충돌하는 사고를 냈다.

이날 A씨는 택시 운전 자격을 취득한 뒤 첫 운행에 나선 상태였다.

당시 A씨는 보복운전을 당했다며 경찰에 신고했다. 출동한 경찰은 신원을 확인하는 과정에서 A씨가 밝힌 인적 사항이 택시 운전 자격증에 기재된 정보와 일치하지 않은 점을 발견해 도용 사실을 적발했다.

조사 결과 A씨는 지난 4일 한국교통안전공단에서 50대 아버지의 운전면허증을 도용해 택시 운전 자격시험에 응시했다. 이후 A씨는 취득한 자격증으로 여수의 한 택시회사에 위장 취업까지 한 것으로 파악됐다.

현행법상 택시 운전 자격시험은 만 18세 이상이면서 운전경력이 1년 이상이어야 응시할 수 있다.

경찰은 A씨가 운전면허는 보유하고 있지만, 운전경력 1년을 채우지 못해 아버지 명의로 시험을 치른 것으로 보고 있다.

경찰 조사에서 A씨는 아버지가 건강 문제로 실직하는 등 가정형편이 어려워져 부모를 돕기 위해 택시를 몰았다고 진술했다.

한국교통안전공단은 A씨의 택시 운전 자격을 즉각 취소하고 향후 시험 관리를 강화할 방침이다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

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