대구 영진전문대학교에서 인공지능(AI)∙정보기술(IT) 관련 전문교육을 받은 일본인 유학생들이 내년 2월 졸업을 앞두고 모국인 일본 현지 기업 취업에 잇따라 성공해 눈길을 끌고 있다.

모국 기업에 취업한 일본인 유학생 오오이 아야메(왼쪽부터)씨와 다나카 하루나씨. 영진전문대학교 제공

17일 영진전문대에 따르면 글로벌시스템융합과 3학년에 재학 중인 다나카 하루나(31)씨와 오오이 아야메(23)씨가 한국에서 쌓은 전공 지식과 실무 프로젝트 경험을 바탕으로 일본 산업 현장에 진출하게 됐다.

후쿠오카현 출신인 다나카씨는 일본 현지에서 간호사로 근무한 이력을 가진 이색 사례다. 애초 한국어를 배우기 위해 이 대학 한국어교육센터에서 어학연수를 받던 중, 학과 오픈캠퍼스에 참가해 글로벌시스템융합과를 접하면서 AI∙IT 분야에 새롭게 눈을 떴다. 입학 후 3년간 AI 공학과 프로그래밍, 캡스톤 프로젝트 등 실무 중심 교육과정을 충실히 이수하며 IT 전문역량을 키운 그는 결국 현지 기업 취업의 문을 열었다.

다나카 씨는 “대학 생활을 통해 전문적인 IT 지식은 물론 서로 다른 문화와 생각을 가진 사람들과 협력하고, 상대방에게 내 생각을 효과적으로 전달하는 소통 능력까지 키울 수 있었다”고 소감을 전했다.

홋카이도 출신인 오오이씨는 K-팝과 한국 드라마 등 K-컬처에 매료돼 2022년 한국 유학길에 올랐다. 이 대학 호텔항공관광과에서 2년간 수학한 뒤 IT 분야의 높은 성장 가능성에 주목해 2024년 글로벌시스템융합과로 과감히 재입학했다. 입학 당시 컴퓨터 타이핑조차 익숙하지 않았던 그는 프로그래밍 기초부터 웹 개발, AI 관련 기술까지 차근차근 실력을 쌓았다.

특히 머릿속 아이디어를 코드로 구현해 실제 웹 서비스로 완성하는 과정에 큰 흥미를 느꼈고, 다양한 팀 프로젝트를 수행하며 개발자로서의 역량을 입증했다. 이러한 실무 경험을 바탕으로 일본 소프트웨어 기업 ‘야요이’의 신입사원 채용에 최종 합격해 내년 4월 입사를 앞두고 있다.

정영철 글로벌시스템융합과 학과장은 “한국 문화에 대한 관심으로 유학 온 학생들이 실무 중심의 주문식 교육을 통해 글로벌 전문인재로 성장하고, 다시 모국의 유수 기업에 진출하게 돼 뜻깊다”며 “이는 영진전문대만의 주문식 교육 경쟁력이 해외 인재 양성과 현지 취업으로까지 확장됐음을 보여주는 의미 있는 성과”라고 강조했다.

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