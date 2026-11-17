김정은 북한 국무위원장이 ‘백두혈통’의 상징인 백두산 일대를 찾은 가운데, 동행한 딸 김주애가 흰색 스키복을 입고 슬로프를 활강하는 모습이 공개됐다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 김 위원장이 지난 15일부터 이틀간 양강도 삼지연시 관광지구 건설사업을 현지 지도했다고 보도했다. 이번 방문에는 부인 리설주와 딸 주애, 여동생 김여정 노동당 총무부장 등이 동행했다.

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 15~16일 삼지연시 관광지구 건설 현장인 삼지연비행장 개건 및 확장 공사와 북포태산지구의 스키관광 휴양지 건설사업장 등을 둘러보며 백두산을 비롯한 관광자원 개발의 경제ㆍ문화적 효과와 중요성을 부각했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한 매체가 공개한 사진에는 주애가 흰색 패딩 점퍼와 스키 바지를 입고 스키를 타는 모습이 담겼다. 김여정 부장과 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장, 현송월 당 부부장 등 고위 간부들이 스키를 타는 장면도 포착됐다. 김 위원장 부부는 선글라스를 착용한 채 이들을 지켜보는 듯한 모습이었다.

김 위원장은 15일 북포태산지구 스키관광휴양지 건설 현장을 찾아 스키장과 호텔, 여관 등 시설을 점검했다. 그는 시설에 대해 “정말 흠잡을 데 없는 만점짜리”라며 만족감을 나타내고, 스키장 주로 상태와 설비 가동 실태를 살피며 운영 준비에 만전을 기할 것을 주문했다.

같은 날 삼지연비행장 개건·확장 공사장도 방문해 활주로를 국제민간항공기구(ICAO) 표준 규격에 맞춰 확장할 것을 지시했다. 북한은 삼지연시를 산악관광지로 개발하기 위해 스키장과 비행장, 관광철도, 숙박시설 등 기반시설을 확충하고 있다.

이튿날인 16일에는 무두봉과 백두산지구 건설 현장을 둘러봤다. 김 위원장은 백두산에 올라 향도역과 삭도 정류소 등의 개건 실태와 천지 주변 건설사업을 점검했다.

백두산은 북한이 김일성 주석의 항일투쟁과 김정일 국방위원장의 출생지로 선전하며 김씨 일가의 정통성을 강조해 온 장소다. 김 위원장은 백두산을 “우리 혁명의 깊고도 억센 뿌리가 내린 성산”이라고 강조하며 관련 건축물마다 최상의 질을 보장할 것을 주문했다.

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 15~16일 삼지연시 관광지구 건설 현장인 삼지연비행장 개건 및 확장 공사와 북포태산지구의 스키관광 휴양지 건설사업장 등을 둘러보며 백두산을 비롯한 관광자원 개발의 경제ㆍ문화적 효과와 중요성을 부각했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 사진은 김여정 노동당 총무부장(왼쪽)이 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장(오른쪽), 현송월 당 부부장과 함께 스키를 타고 있는 모습. 조선중앙통신·연합뉴스

스키타는 김정은 딸 주애. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 15~16일 삼지연시 관광지구 건설 현장인 삼지연비행장 개건 및 확장 공사장과 북포태산지구의 스키관광 휴양지 건설사업장 등을 둘러보며 백두산을 비롯한 관광자원 개발의 경제ㆍ문화적 효과와 중요성을 부각했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

한편 김 위원장의 이번 삼지연 방문은 오는 18, 19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 북미 정상회담 가능성이 거론되는 가운데 이뤄졌다. 삼지연시는 중국과 국경을 맞댄 지역이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 아시아 순방을 위해 출국하기 전 김 위원장과 “만날 수도 있다”고 밝히며 회동 장소로 중국을 거론했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지