사진=이케이그룹 제공

교육전문기업 이케이그룹(회장 이희주)이 11월 14일 예술의전당 콘서트홀에서 ‘제10회 키드키즈 콘서트’를 개최했다.

이번 공연은 ‘베르디 오페라’를 주제로 그의 대표작 ‘라 트라비아타’, ‘리골레토’, ‘아이다’의 주요 곡을 선보였다. 지휘자 최영선과 밀레니엄심포니오케스트라, 소프라노·메조소프라노·테너·바리톤 성악가 7명이 무대에 올랐다. 여기에 음악 해설가 정지철이 작품의 배경과 인물의 이야기를 해설했다.

올해로 10회를 맞은 키드키즈 콘서트는 이케이그룹이 매년 개최하는 문화공연이다. 이케이그룹은 해마다 주제를 달리해 키드키즈 콘서트를 열고, 전국의 영유아 선생님들을 무료로 초청하고 있다. 이케이그룹은 교육 현장 종사자들에게 문화예술을 접할 기회를 제공하기 위해 공연을 이어오고 있다고 설명했다.

이희주 회장은 “교육과 예술은 서로 다른 방식으로 세상을 바라보는 눈을 길러 준다. 교육이 새로운 것을 이해하고 시도할 힘을 키운다면, 예술은 경험해 보지 못한 타인의 삶과 감정을 마주하며 자신을 돌아보게 한다”며 “매년 좋은 공연을 마련해 현장에서 애써 주시는 교육자분들과 함께 나누는 일이 이케이그룹의 소명이라 생각한다”고 전했다.

한편, 이케이그룹은 ‘교육을 생각하다, 미래를 키우다’라는 메시지를 바탕으로 영유아부터 시니어까지 전 세대를 아우르는 AI 기반 교육서비스를 제공하고 있다. 영유아 교육플랫폼 키드키즈, 교육 매거진 월간유아를 비롯해 시니어 교육, 교원 연수, 보육교직원 보수교육 등 교육 관련 서비스를 운영하고 있다.

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