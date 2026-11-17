지난달 서울 강북구 북서울꿈의숲 전망대에서 바라본 주택 전경. 뉴시스

서울 연립·다세대주택(빌라) 시장이 꽁꽁 얼어붙었다. 집을 사려는 사람도, 빌리려는 사람도 자취를 감췄지만 정작 세입자들이 내야 할 보증금은 더 비싸지는 기현상이 나타나고 있다.

17일 AI 기반 부동산 전문 기업 부동산플래닛이 발표한 ‘2026년 3분기 서울시 연립·다세대주택 시장 동향 보고서’에 따르면, 올해 3분기 서울 빌라 매매거래량은 8174건으로 전분기(1만 1648건)보다 무려 29.8% 급감했다. 거래금액 역시 3조 4348억 원으로 31.4% 쪼그라들었다. (전분기 5조 99억 원)

가장 이례적인 대목은 서울 25개 자치구 중 거래가 늘어난 곳이 단 한 곳도 없다는 점이다. 특히 성동구는 전분기 197건에서 79건으로 거래량이 59.9%나 증발하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 용산구(144건, -48.2%), 양천구(352건, -44.1%), 동작구(382건, -43.2%) 등 주요 지역 역시 직격탄을 맞았다.

◆ 전세 기피 현상 심화… 임대차 10건 중 6.3건은 ‘월세’

매매뿐만 아니라 임대차 시장도 2개 분기 연속 위축됐다. 3분기 임대차 거래량은 3만 244건으로 전분기(3만 5427건) 대비 14.6% 줄었다.

눈여겨볼 점은 ‘월세의 독주’다. 전체 임대차 거래 중 월세가 차지하는 비중이 63.5%까지 치솟았다. 전세 사기 여파와 고금리 부담이 겹치면서, 큰 목돈을 묶어두는 전세 대신 다달이 내는 월세를 택하는 세입자가 압도적으로 많아진 것이다. 유형별로는 보증금이 월세의 12개월~240개월 치인 ‘준월세’가 절반(49.9%)을 차지했다.

◆ 거래는 줄었는데 보증금은 ‘야금야금’ 상승… 서민 주거비 부담 가중

시장의 거래량은 줄었지만 세입자의 지갑 사정은 오히려 더 팍팍해졌다. 3분기 서울 빌라의 전용면적당(3.3㎡) 전세 평균 보증금은 2169만 원으로 전분기(2153만 원)보다 0.7% 올랐다. 특히 보증금이 적은 ‘순수월세’의 평균 보증금은 72만 원으로 전분기(66만 원) 대비 9.2%나 급등했다.

강남구(평당 2891만 원)와 강북구(1174만 원)의 전세 보증금 격차는 2.5배 가까이 벌어졌고, 노원구(76.9%)와 강서구(73.5%) 등은 집값 대비 전셋값 비율(전세가율)이 70%를 훌쩍 넘기며 ‘깡통전세’에 대한 경계심을 키우고 있다.

부동산플래닛 정수민 대표는 “서울 전역에서 매매와 임대차 거래가 동시에 위축되는 가운데, 월세 비중 확대와 보증금 상승이 맞물리며 서민들의 주거비 부담이 가중되고 있다”고 분석했다.

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