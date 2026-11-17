일본군의 하와이 진주만 공습을 겪고 살아남은 미군 생존 장병들 가운데 최고령인 프리먼 존슨이 106세를 일기로 세상을 떠났다.

16일(현지시간) AP 통신에 따르면 존슨은 지난 14일 미 북동부 매사추세츠주(州) 센터빌에 있는 자택에서 별세했다. 고인의 딸 다이앤 존슨(72)는 미국 최대의 명절인 추수감사절(11월26일)이 얼마 안 남은 점을 의식한 듯 AP에 “올해는 정말 뜻깊은 연휴가 될 듯하다”며 “아버지를 기억하는 모든 지인들, 그리고 가족들과 함께할 것”이라고 말했다.

미국의 2차대전 참전용사 프리먼 존슨(1920∼2026). 1941년 12월7일 일본군의 하와이 진주만 공습 당시 살아남은 생존자 중 최고령자이던 존슨이 지난 14일(현지시간) 106세를 일기로 별세했다. AP연합뉴스

1920년생인 존슨은 1941년 12월7일 당시 미 해군 병사로, 진주만에 정박해 있던 ‘USS 세인트루이스’ 순양함의 승조원이었다. 일본군 항공모함에서 출격한 전투기와 폭격기들이 공격을 개시했을 때 존슨은 세인트루이스함의 보일러실 아래 갑판에서 작업 중이었다. 훗날 존슨은 언론 인터뷰에서 “일본군의 공습 장면을 직접 보지 못한 것은 물론 솔직히 함정 밖에서 무슨 일이 벌어졌는지도 몰랐다”고 회상했다.

세인트루이스함은 일본군을 피해 전속력으로 항구를 벗어난 뒤 태평양으로 향했다. 덕분에 이 함정은 선체 파괴나 인명 손실을 겪지 않고 무사히 대피할 수 있었다. 존슨은 “나는 장교가 아니고 일개 병사일 뿐”이라며 “한동안 아무도 내게 진주만 공습에 관해 알려주지 않았다”고 당시를 떠올렸다. 진주만에서 군인과 민간인을 포함해 2400명 이상이 목숨을 잃었다. 이는 2차대전에서 중립을 지키던 미국이 영국, 소련(현 러시아) 등 연합국 일원으로 군국주의 일본, 그리고 나치 독일과의 전쟁에 참전하는 직접적 계기가 됐다.

미국의 2차대전 참전용사 프리먼 존슨이 생전 언론과의 인터뷰 도중 이름과 군번 등이 새겨진 인식표를 보여주고 있다. 해군 병사인 존슨은 1941년 12월7일 일본군의 하와이 진주만 공습 당시 살아남았다. AP연합뉴스

존슨은 이후 ‘USS 아이오와’ 전함의 승조원으로 재배치됐다. 이 전함은 1943년 11월 아주 중요한 임무를 수행했는데, 연합국 정상회의 참석을 앞둔 프랭클린 루스벨트 대통령을 회의 장소인 이란 테헤란까지 안전하게 이동시키는 것이었다. 일본의 항복 선언 직후인 1945년 9월2일 존슨은 아이오와함에 탑승한 채로 종전의 상징적 장면을 직접 목격했다. 당시 아이오와함와 불과 1마일(1.6㎞)쯤 떨어진 ‘USS 미주리’ 전함 함상에서 더글러스 맥아더 미 육군 원수가 주관하는 가운데 일본 정부 및 군부 대표의 항복 문서 조인식이 열렸다.

전후 존슨은 해군 시절 선박을 다룬 경험을 토대로 기계 판매상을 차렸다. 나이가 들어선 편의점을 운영하며 거동이 불편한 노인들에 식사를 배달하는 자원봉사 일도 열심히 했다. 2010년 90세가 된 뒤로는 모든 활동을 접고 자택에서 조용히 여생을 보냈다. 먼저 고인이 된 부인과의 사이에 다이앤 등 3명의 딸을 낳았다.

존슨은 지난 2025년 12월 아이라 샤브(당시 105세)가 세상을 떠난 이후 진주만 생존 장병 중 최고령자가 되었다. 현재 진주만 공습을 겪은 참전용사 가운데 살아 있는 인물은 10여명뿐인 것으로 알려졌다.

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