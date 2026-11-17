자동차에 자율주행이 있다면, 이제는 집도 스스로 판단하는 시대가 열린다. 사람이 일일이 조작하지 않아도 거주자의 움직임을 파악해 조명과 냉난방을 조절하고, 고령자가 쓰러지면 보호자에게 알림을 보내는 방식이다. GS건설은 집이 거주자의 상황을 판단해 필요한 기능을 실행하는 ‘상황인식 자동화’ 기술을 내년 하반기 분양 단지부터 선보일 계획이다.

허윤홍 GS건설 대표가 16일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 자이(Xi) 미래전략 발표회 ‘리이볼브(RE:EVOLVE)’에서 미래 주거 비전을 발표하고 있다. GS건설 제공

GS건설은 16일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 자이(Xi) 미래전략 발표회 ‘리이볼브(RE:EVOLVE)’를 열고 중장기 브랜드 비전인 ‘비욘드 리빙(BEYOND LIVING)’과 미래 주거 기술을 공개했다. 이날 발표에서는 인공지능(AI)을 활용한 주거 자동화와 가변형 공간, 기후변화 대응 기술 등 세 가지 분야에 초점이 맞춰졌다.

LG전자와 공동 개발 중인 ‘AI 홈’은 주택의 자동화 수준을 0∼5단계로 나눈 ‘LHA(Level of Home Automation)’ 체계를 기반으로 한다. 사람이 직접 기기를 조작하는 0단계부터 거주자의 개입 없이 집이 스스로 판단하고 작동하는 5단계 완전 자율까지 구분했다.

내년 하반기부터 적용할 3단계 ‘상황인식 자동화’는 기존 스마트홈과 달리 집이 실시간으로 거주자의 상황을 파악해 필요한 기능을 실행하는 기술이다. 책을 읽다가 잠들면 조명이 서서히 꺼지고, 거주자의 위치와 예상 귀가 시간을 계산해 집에 도착하기 전 냉방을 가동하는 식이다.

이를 위해 GS건설은 천장 조명에 사람의 움직임을 감지하는 센서를 내장하는 기술을 개발했다. 카메라 없이도 거주자의 움직임과 재실 여부를 파악할 수 있도록 했다. LG전자와 공동 개발한 AI 허브를 통해 가전제품은 물론 엘리베이터 호출과 커뮤니티 예약 등 단지 내 서비스까지 연계한다는 구상이다.

이용구 GS건설 건축주택설계부문장이 16일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 자이(Xi) 미래전략 발표회에서 주거 자동화 수준을 0∼5단계로 구분한 ‘LHA(Level of Home Automation)’ 체계를 설명하고 있다. 신진영 기자

이용구 GS건설 건축주택설계부문장은 “레벨 1과 2는 기존의 규칙 기반 홈 오토메이션이고, 레벨 3부터 AI 홈이라고 보면 된다”고 설명했다. AI 홈의 일부 기능은 올해 분양한 ‘목동 윤슬 자이’에 시범 적용됐다. 이 부문장은 완전 자율화 단계인 5단계 구현까지 약 5년이 걸릴 것으로 전망했다. LG전자와 가구마다 휴머노이드 로봇을 배치하는 방안도 논의 중이라고 밝혔다.

집 안의 공간을 바꾸는 기술도 소개됐다. ‘IX 플랫폼’은 공장에서 제작한 보와 기둥, 슬래브 등을 현장에서 조립해 내부 구조의 제약을 줄이는 방식이다. 로보틱스 가구를 활용한 ‘IX 월’은 앱으로 벽체를 움직여 거실을 침실로, 서재를 식사 공간으로 바꿀 수 있다.

기존 슬래브보다 무게를 약 50% 줄이고 기둥 없이 지지할 수 있는 공간을 약 2배 넓힌 ‘IX 슬래브’도 공개했다. 배터리 없이 작동하는 ‘IX 스위치 에어’와 자연광을 95% 이상 재현한 ‘IX 라이팅’도 선보였다. IX 월은 2027년부터 적용하고, 공장에서 제작한 콘크리트 부재를 현장에서 조립하는 PC 구조는 2028년쯤 시범사업에 도입할 예정이다.

폭염과 집중호우에 대응하는 ‘클리마 시스템’도 발표됐다. GS건설은 건축가 카를로 라티 교수가 이끄는 디자인 그룹과 공동 연구해 31개 기후 대응 기술을 마련했다. 단지 내 센서로 기온과 강수량 등을 파악해 배수·방재시설을 자동으로 작동시키거나 빗물을 저장해 조경용수로 재활용하는 방식이다. 성수1지구와 목동12단지 재건축 사업에 관련 기술을 우선 적용할 계획이며, 다른 단지는 지역별 기후와 사업성을 고려해 도입할 방침이다.

GS건설이 공개한 미래 주거 기술 3대 전략인 ‘AI 홈’, ‘IX 플랫폼’, ‘클리마 시스템’. GS건설 제공

새 기술 도입에 따른 비용 부담은 과제로 남아 있다. GS건설은 IX 플랫폼 도입으로 초기 자재비가 늘어날 수 있지만, 공사 기간과 인건비를 줄여 이를 상쇄할 수 있다는 입장이다. 또 50∼60년 사용을 목표로 하는 장수명주택을 구현해 장기적인 경제성을 확보하겠다는 구상이다. AI 홈 역시 기존 자동화 방식을 병행해 운영비를 낮출 계획이지만, 구체적인 관리비 증가 규모는 제시하지 않았다.

개인정보 보호 문제도 제기됐다. GS건설은 카메라 대신 움직임 감지 센서를 활용하고, 민감한 정보를 외부 서버가 아닌 기기 내부에서 처리하는 ‘엣지 디바이스’ 방식으로 정보 유출 위험을 줄이겠다는 방침이다. 최근 고객정보 유출 사고와 관련해 남경호 GS건설 건축주택사업본부장은 “고객정보가 유출된 데 대해 다시 한번 사과드린다”며 “AI 홈 도입으로 수집되는 고객정보가 더 많아지는 만큼 보안 장치를 더욱 철저히 하겠다”고 말했다.

허윤홍 GS건설 대표는 “변화하는 시대에 맞춰가는 것을 넘어 새로운 기준을 먼저 제시하는 것이 자이가 지향해 온 도전 방식”이라며 “고객의 더 나은 삶을 위해 끊임없이 변화하겠다”고 밝혔다.

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