미국프로야구 메이저리그(MLB) 명예의 전당에 입성하려면 먼저 후보에 이름을 올려야 한다. 그리고 이 후보들 개개인을 대상으로 10년 이상 미국야구기자협회(BBWAA) 회원 자격을 유지한 기자단 투표에서 75% 이상의 득표를 얻어야 한다. 후보에 지명된 선수가 5% 미만의 득표를 할 경우 다음해 후보에서는 자동 탈락한다.

사진=AP연합뉴스

BBWAA가 17일 2027 명예의 전당 투표에 나설 신규후보 14명을 발표했다. 내년 명예의 전당에 도전하는 새 후보 중에는 샌프란시스코 자이언츠 포수 출신으로 현재 구단 사장을 맡고 있는 버스터 포지와 2010년대 MLB를 대표하는 좌완투수 존 레스터가 포함됐다.

2009년부터 2021년까지 샌프란시스코 ‘원클럽맨’으로 활약한 포지는 통산 타율 0.302, 158홈런, 729타점을 기록했다. 7차례 올스타에 뽑힌 포지는 2012년 내셔널리그(NL) 최우수선수(MVP)로 선정됐으며 월드시리즈 우승도 세 차례 견인했다.

레스터는 혈액암의 일종인 비호지킨 림프종을 이겨내며 통산 200승117패, 평균자책점 3.66을 찍었다. 아메리칸리그(AL)와 내셔널리그를 오가며 5차례 올스타에 뽑힌 레스터는 2007년과 2013년은 보스턴 레드삭스에서, 2016년은 시카고 컵스에서 월드시리즈 우승의 주역이 됐다. 특히 그는 정규시즌보다 가을야구에서 훨씬 강한 모습을 보였다.

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레스터와 함께 컵스 우승을 이끌었던 우완 제이크 아리에타를 비롯해 투수로는 앤드루 밀러, 웨이드 데이비스, 어빈 산타나, 호아킴 소리아가 신규 후보에 이름을 올렸다. 내야수로는 파블로 산도발, 아스드루발 카브레라, 스탈린 카스트로, 카일 시거,라이언 짐머맨이 뽑혔고 외야수 중에서는 제이 제이 브루스와 브렛 가드너가 포함됐다.

여기에 BBWAA는 후보 자격을 유지하는 13명의 명단도 발표했다. 2026년 명예의 전당 투표에서 득표율 59.1%를 기록한 체이스 어틀리를 비롯해 앤디 페티트(48.5%), 펠릭스 에르난데스(46.1%), 알렉스 로드리게스(40.0%), 바비 아브레유(30.8%), 지미 롤린스(25.4%), 콜 해멀스(23.8%), 더스틴 페드로이아(20.7%), 마크 벌리(20.0%), 오마 비즈켈(18.4%), 데이비드 라이트(14.8%), 프란시스코 로드리게스(11.6%), 토리 헌터(8.7%)가 재도전에 나선다. 지난해 한국인 최초로 명예의 전당 후보로 선정됐던 추신수는 후보 자격을 유지하는 하한선인 득표율 5%에 못 미쳐 이번 명단에서 제외됐다.

이번 투표는 현지 시각으로 12월31일까지 소인이 찍혀야 유효하며 결과는 내년1월 19일 발표된다.

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