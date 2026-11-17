러시아 군용기 여러 대가 17일 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입했다.

합동참모본부(합참)에 따르면 이날 러시아 군용기 여러 대가 새벽 동해 카디즈에 진입 후 이탈했다. 다만 영공 침해는 없었다.

합참은 “우리 군은 러시아 군용기가 카디즈에 진입하기 이전부터 탐지했다”며 “공군 전투기를 투입해 우발상황에 대비한 전술조치를 했다”고 밝혔다.

방공식별구역은 자국 영공에 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별하고 대응하기 위해 설정하는 임의의 선이다. 개별 국가의 주권 사항인 영공과는 다른 개념이다. 다른 나라의 방공식별구역에 진입하는 군용 항공기는 해당 국가에 미리 비행계획을 제출하고 진입 시 위치 등을 통보하는 것이 국제적 관행이다. 그러나 러시아는 한국이 설정한 카디즈가 국제법적 근거가 없다며 이에 대한 한국의 통제권을 인정하지 않고 있다.

러시아 군용기의 카디즈 진입은 이번이 처음은 아니다. 지난 8월 25일에도 러시아 군용기 수 대가 울릉도와 독도 인근 동해 카디즈에 진입했고, 우리 군이 전투기를 출격시켰다. 6월 27일에는 중국·러시아 연합공중훈련에 참가한 양국 군용기 10여 대가 동해와 남해 카디즈에 진입한 뒤 빠져나갔다.

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