서울 성수동에 새로 문을 연 무신사 뷰티 매장이 닷새 만에 거래액 5억원을 기록했다. 구매 고객 10명 중 6명 이상이 외국인이었다. CJ올리브영과 신세계백화점의 시코르도 외국인 고객이 몰리는 주요 상권에서 체험형 매장을 확대하고 있다. 온라인에서 성장한 K뷰티 시장의 경쟁이 오프라인 매장으로 번지는 모습이다.

무신사 제공

17일 유통업계에 따르면 지난 11일 서울 성동구 연무장길에 문을 연 '무신사 뷰티 성수'는 15일까지 누적 방문객 3만3000명, 거래액 5억원을 기록했다. 하루 평균 6600명이 매장을 찾고 1억원어치를 구매한 셈이다.

전체 구매 고객 가운데 외국인 비중은 65%였다. 여성 고객이 85%를 차지했고, 20·30대 비중은 70%를 넘었다. 평일인 지난 11일에는 개점 3시간 전인 오전 7시부터 입장을 기다리는 줄이 형성됐다.

무신사 뷰티 성수는 약 400평 규모의 지상 1~2층 매장이다. 700여개 브랜드의 상품 1만여개를 판매한다. 입점 브랜드의 약 80%는 중소·신생 인디 브랜드로 채웠다.

눈에 띄는 것은 상품 구성보다 매장 이용 방식이다. 1층에는 520여개 향수를 모은 프래그런스존과 여러 향을 조합해 보는 향수 레이어링존을 마련했다. 2층에는 뷰티온누리약국이 들어섰다. 고객이 향수를 직접 비교하거나 피부 고민에 맞는 제품을 상담받을 수 있도록 했다.

매장 안에 별도로 마련한 약 15평 규모의 팝업 공간도 관심을 끌었다. 첫 입점 브랜드인 투에이엔(2aN)은 오픈 첫 5일간 거래액 1위를 기록했다. 무신사 뷰티 단독 판매 제품인 베러미 아이팔레트, 듀얼 치크, 멜팅 온 마이 립글로스 등이 상위 판매 상품에 올랐다.

무신사는 기존 패션 매장과의 연계 효과에도 주목하고 있다. 성수 일대에는 무신사 스탠다드와 무신사 스토어, 무신사 엠프티, 무신사 킥스, 이구홈 등이 모여 있다. 무신사 뷰티 성수 방문 고객 중 31%는 인근 다른 무신사 매장도 방문한 것으로 조사됐다.

앞서 무신사가 올해 1~10월 온라인 뷰티 신규 고객을 분석한 결과, 83%는 무신사의 다른 상품군을 구매한 경험이 있는 기존 고객이었다. 의류와 신발을 사던 고객을 화장품 구매로 연결하려는 전략이 오프라인에서도 시험대에 오른 것이다.

무신사에 앞서 성수에 대형 뷰티 매장을 선보인 CJ올리브영은 이미 외국인 고객을 중심으로 성과를 내고 있다. 2024년 11월 개장한 올리브영N 성수는 개점 1년 만에 누적 방문객 250만명을 돌파했다. 당시 성수 일대를 방문한 외국인 193만명 가운데 약 140만명이 이 매장을 찾은 것으로 집계됐다.

올리브영N 성수는 피부 진단과 퍼스널컬러 상담 등 6가지 뷰티케어 서비스를 운영한다. 개점 1년간 서비스 이용 고객은 3만명을 넘었고, 이 가운데 외국인이 54%를 차지했다. 피부 진단 상담만 보면 외국인 비중이 87%에 달했다.

외국인 구매도 크게 늘었다. 올해 1~7월 올리브영N 성수의 외국인 매출 비중은 86%로 집계됐다. 같은 기간 내국인 매출도 전국 올리브영 매장 가운데 1위를 기록했다. 내국인과 외국인 고객을 모두 끌어들이는 매장으로 성장한 것이다.

올리브영 전체로 보면 외국인 소비 규모는 더 크다. 올해 1~8월 국내 오프라인 매장의 외국인 누적 구매액은 1조원을 넘어섰다. 지난해보다 3개월 빠른 기록이다. 외국인 매출 비중도 2022년 2%에서 올해 8월 기준 33%로 높아졌다.

외국인 고객은 평균 6개 상품을 구매했고, 35%는 한 번에 10만원 이상 결제했다. 구매 상위 국가는 미국과 싱가포르, 일본, 중국, 태국이었다. 기초화장품에 이어 색조화장품과 헤어케어 제품이 인기를 끌었다.

신세계백화점이 운영하는 뷰티 편집숍 시코르도 외국인 관광객이 많은 명동과 홍대를 집중 공략하고 있다.

지난해 12월 문을 연 시코르 명동점과 홍대점은 개점 4개월 만에 매출이 두 배 가까이 늘었다. 올해 4월 기준 외국인 매출 비중은 명동점 90.2%, 홍대점 91%에 달했다.

시코르는 티르티르와 정샘물, 달바, 데이지크 등 K뷰티 브랜드를 확대하는 동시에 뷰티기기 판매에도 힘을 싣고 있다. 올해 4월 스킨케어와 뷰티기기 관련 매출은 1월보다 2.5배 이상 증가했다.

매장에는 전문 메이크업 아티스트가 상주하며 컬러 진단과 메이크업 수정 서비스를 제공한다. 고객이 직접 립스틱과 블러셔를 시험해 볼 수 있는 립앤치크바도 운영한다. 명동·홍대점에서 하루 평균 20~30명이 메이크업 서비스를 이용하고 있다. 신세계백화점은 성수와 안국 등 외국인 관광객이 많은 지역으로 추가 출점하는 방안도 검토하고 있다.

뷰티 전문 브랜드도 직접 체험할 수 있는 매장을 앞세워 고객 확보에 나섰다. 에이피알의 메디큐브는 성수 플래그십 매장에서 화장품뿐 아니라 뷰티기기를 직접 사용해 볼 수 있도록 했다. 미래에셋증권이 지난 4월 발간한 보고서에 따르면 이 매장의 외국인 매출 비중은 약 50%, 뷰티기기 매출 비중은 약 70%로 파악됐다. 여러 브랜드를 모은 편집숍과 달리 자사 제품을 집중 체험하도록 하는 방식이다.

뷰티 매장이 성수에 집중되는 배경에는 상권의 변화도 있다. CJ올리브영이 지난해 11월 공개한 분석 자료에 따르면 올리브영N 성수 개점 이후 1년간 성수 지역 외국인 카드 결제 건수는 전년 동기보다 79% 증가했다. 이 지역에서 열리는 뷰티 팝업도 월평균 8개에서 14개로 75% 늘었다.

기업별 전략에는 차이가 있다. 올리브영은 광범위한 브랜드 구성과 피부 진단 서비스를, 무신사는 인디 브랜드와 기존 패션 매장 고객을 활용한 교차 구매를 내세운다. 시코르는 메이크업 상담과 뷰티기기에, 메디큐브는 자사 기기 체험에 무게를 두고 있다.

공통점은 화장품을 진열하고 판매하는 데 그치지 않는다는 것이다. 소비자가 제품을 직접 써보고 비교하거나 상담받을 수 있는 공간을 늘리고 있다. 외국인 관광객의 쇼핑 수요가 커지면서 이런 체험 공간이 매장 방문을 유도하는 수단으로 자리 잡고 있다.

기존 강자인 올리브영과 새로운 고객을 확보하려는 무신사·시코르의 경쟁은 매장 수뿐 아니라 체험 서비스와 브랜드 구성에서도 치열해질 전망이다.

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