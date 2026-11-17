도널드 트럼프 미국 대통령은 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 불륜 관계로 알려진 앨리스 황(중국명 황러)이 실제 중국의 스파이였는지 확실치 않다고 주장했다. 이번 아시아 순방에서 시진핑 중국 국가주석과 무역 합의 연장을 해야하는 그는 중국을 자극하고 싶지 않다고도 말했다.

2024년 6월 대만 타이페이 컴퓨텍스 2024 행사에서 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO·오른쪽)가 연설을 마친 뒤 참석자들과 악수를 하는 동안 앨리스 황이 이 모습을 지켜보고 있다. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 필리핀·중국 순방 출발 전 백악관에서 기자들과 만나 “그녀가 스파이라는 건 전혀 모른다”며 “아무도 그걸 증명하지 못했다. 그녀는 스파이가 아닐 수도 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 또한 황 전 CEO 스캔들이 미국 국가안보에 위협이 됐는지에 대해서도 “위험에 처한 적이 없다. 우리나라는 지금 그 어느 때보다 더 강하다”고 주장했다.

이는 젠슨 황 스캔들이 자신에게 번지는 것을 차단하려는 포석으로 해석된다. 트럼프 대통령은 젠슨 황이 중국 스파이가 의심되는 앨리스 황과 긴밀한 관계라는 보고를 받고도 이를 묵인했고, 엔비디아 반도체의 대중 수출 규제를 완화했다는 의혹을 받고 있다.

젠슨 황 스캔들의 국가안보 위협 논란을 일축한 트럼프 대통령은 이번 중국 방문에서 시진핑 국가주석을 자극하고 싶지 않다는 언급도 했다. 앞서 중국 당국은 간첩설은 중상모략이라고 주장한 바 있다.

트럼프 대통령은 엔비디아 최첨단 반도체의 중국 유출에 대한 통제 수준을 놓고 미 행정부 내에서 논쟁이 벌어지는 것을 설명하며 “2가지 상반된 견해가 있다. 한 가지는 중국을 자극해서는 안 된다는 것”이라고 말했다. 이어 “다른 견해는 수단과 방법을 가리지 않고 해야 할 일(수출 통제)을 하자는 것”이라며 “우리는 중국으로 향하고 있는데 도착하기 전에 중국을 자극하고 싶지 않을 것”이라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 아시아 순방길에 오르고 있다. AP연합뉴스

다만 트럼프 대통령은 이번 중국 방문에서 시 주석과 황 전 CEO를 둘러싼 스캔들 등을 논의하지 않겠다는 기존 방침과 달리 “논의할 수 있다”고 했다. 앨리스 황이 중국 스파이가 아닐 수 있고, 젠슨 황 스캔들이 국가안보에 위협이아닌 사안이라고 스스로 규정한 만큼 이 문제가 중국이 우려할 정도로 민감 현안이 아니라는 뜻을 내비친 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 미국 제재를 우회해 엔비디아 최첨단 반도체를 중국에 유출한 싱가포르 기업 메가스피드에 대한 제재를 미룬 하워드 러트닉 상무장관도 옹호했다. 그는 러트닉 장관을 교체할 계획인지를 묻자 “아니다. 그는 매우 잘해왔다”고 답했으며, 러트닉 장관을 여전히 신뢰하느냐는 질의엔 “그렇다”고 했다. 제재 지연을 두고 러트닉 장관과 스콧 베선트 재무장관이 충돌한 것에 대해서도 “한쪽(러트닉)은 중국과 친하게 지내길 원하고, 다른 한쪽(베선트)은 중국과 충돌하고 싶어 한다”며 “둘 다 받아들일 수 있다”고 했다. 그는 “그(러트닉)가 그 일을 미뤘을 수 있지만, 미루지 않았다면 중국과 심각한 갈등이 발생할 수도 있었기 때문”이라며 “우리는 중국과 좋은 관계를 유지하고 있으며, 양측의 견해를 잘 알고 있다. 결정은 내가 내리는 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 황 전 CEO의 엔비디아 CEO직 복귀론에 대해선 “그(황 전 CEO)는 큰 교훈을 얻었을 것이다. 어떤 교훈은 다른 것보다 더 중요할 수 있겠지만, 그것(황의 복귀)을 지켜보는 것을 나는 분명히 개의치 않을 것”이라고 말했다. 그는 또 “많은 사람이 젠슨에게 물어보고 있고, 젠슨이 복귀해야 한다고 생각한다”며 “그건 확실히 나쁜 생각은 아니다”라고도 했다.

트럼프 대통령은 지난해 10월 말 부산에서 시 주석과 만나 무역휴전에 합의한 이후 양국 간 충돌을 방지하고 관계를 안정적으로 관리하는 데 주력해 왔다. 현재 무역 합의는 내년 1월 10일 종료된다. 미국이 대중 수출통제를 강화할 조짐을 보일 경우 중국이 희토류 수출통제를 더욱 강화하며 맞대응에 나설 가능성도 배제할 수 없다.

다만 트럼프 대통령의 생각과 달리 미 정치권에서는 이번 사태에 대한 책임을 강력히 물을 태세다. 민주·공화 양당에서 대중 수출 통제가 부적절한 의사결정이었다는 의혹이 제기되고 있으며, 미 하원 외교위·정보위·중국특위는 조만간 황 전 CEO가 참석한 가운데 진상 파악에 나선다고 예고했다.

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