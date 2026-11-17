화요일인 17일은 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내리는 곳이 있겠다.

16일 관광객들이 빗속에서 오죽헌을 둘러보고 있다. 강릉=연합뉴스

아침까지 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지, 부산·울산·경남 동부 내륙·경남 서부 남해안에 5~10㎜의 비가 오겠다.

오후부터 중부 지방과 전라권에서 비가 시작돼 저녁에는 경상권으로 확대되겠다. 밤사이 전국 대부분 지역에서 비가 그치겠으나 일부는 내일 새벽까지 이어지는 곳도 있겠다.

18일 새벽까지 예상 강수량은 경기 동부와 서울·인천·경기 서부, 서해5도, 강원도, 대전·세종·충남, 충북이 5~10㎜, 광주·전남, 전북, 부산·울산·경남, 대구·경북이 5㎜ 안팎이다. 제주도는 5~20㎜다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 11.2도, 인천 12.6도, 수원 11.8도, 춘천 9.9도, 강릉 10.0도, 청주 10.9도, 대전 10.5도, 전주 11.6도, 광주 12.7도, 제주 17.5도, 대구 13.1도, 부산 14.8도, 울산 13.1도, 창원 14.5도 등이다.

낮 기온은 서울 15도, 인천 14도, 수원 15도, 춘천 14도, 강릉 15도, 청주 16도, 대전 15도, 전주 16도, 광주 17도, 대구 16도, 부산 18도, 제주 20도 등으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5m, 서해 0.5~3.0m, 남해 0.5~3.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

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