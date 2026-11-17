젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)를 두둔해온 도널드 트럼프 미국 대통령이 최대 830억원에 육박하는 엔비디아 주식을 보유한 것으로 나타났다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 16일(현지시간) 일반에 공개된 트럼프 대통령 재무자료를 분석한 결과, 트럼프 대통령이 보유한 엔비디아 주식가치는 올해 8월말 기준으로 1300만 달러(약 174억원)∼6200만 달러(약 828억원)에 달한다고 보도했다.

사진=EPA연합뉴스

이는 트럼프 대통령이 집권 2기 취임을 앞둔 2024년 말에 보유한 엔비디아 주식가치 61만5천 달러(약 8억2000만원)∼130만 달러(약 17억4000만원)에 비해 급격히 오른 것이다.

WP는 올해 9∼10월 재무 자료는 아직 공개되지 않았고, 엔비디아의 주가가 그간더 상승했다는 점 등을 이유로 실제 가치는 이보다 더 높을 수 있다고 분석했다.

트럼프 대통령은 젠슨 황과 밀접한 관계를 유지해왔으며, 지난해 말에는 엔비디아의 고성능 인공지능(AI) 반도체 H200을 중국에 수출하는 것을 승인했다.

또 하워드 러트닉 상무장관은 엔비디아 최첨단 반도체를 중국으로 불법 유출한 혐의를 받는 기업에 대한 제재를 지연·유보해왔다.

결국 트럼프 대통령은 엔비디아의 성공을 통해 막대한 이익을 얻은 셈이다.

그간 트럼프 대통령은 야당과 시민사회의 주식 매각 요구를 거부해왔다.

백악관은 트럼프 대통령의 포트폴리오가 자녀들이 관리하는 신탁, 제3의 금융 기관들의 투자 관리 등 2가지 방식으로 관리되고 있다고 설명했다.

백악관은 WP에 "대통령은 개별 주식을 선택하거나 거래하지 않는다. 독립적 금융 관리자들이 그의 포트폴리오를 운용한다"고 밝혔다. 트럼프 대통령이 주식 거래를 하고 있지만, 자신이 직접 관여하지 않았기 때문에 이해관계 충돌 등 문제가 없다는 얘기다.

하지만, 트럼프 대통령의 이러한 엔비디아 투자는 이번 중간선거에서 압승한 민주당이 연방 상원과 하원을 장악하게 되면 엔비디아에 대한 광범위한 조사뿐 아니라트럼프 대통령의 주식 거래, 러트닉 장관의 이해관계를 면밀히 조사할 것으로 보인다고 WP는 내다봤다.

트럼프 대통령은 지난해 12월 소셜미디어 트루스소셜을 통해 엔비디아가 중국에H200을 판매할 수 있도록 허용할 것이라고 밝혔고, 올해 1월 14일 관련 행정명령에 서명했다.

트루스소셜 게시글 이후 공식 행정명령이 나오기 전인 1월 6일 트럼프 대통령은최대 100만 달러 상당의 엔비디아 주식을 매입했다.

이와 관련, 민주당 엘리자베스 워런(매스추세츠) 상원의원은 지난 6월 상원 은행위원회 청문회에서 스콧 베선트 재무장관에게 이 사안을 미 증권거래위원회(SEC)가 조사해야 하는지 질의했고, 이에 베선트 장관은 의회가 공직자의 주식 거래를 금지하고자 한다면 의원들부터 시작해야 한다고 맞받아친 바 있다.트럼프 대통령뿐 아니라 러트닉 장관 역시 엔비디아 관련 사안으로 이해충돌 의혹에 휩싸여있다.

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