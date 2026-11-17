[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지

한때 국내를 휩쓸었던 골프 열풍이 한풀 꺾였다. 골프를 즐기는 사람은 줄고, 호황을 누렸던 골프장에도 위기론이 드리운다. 그러나 국내 골프산업의 현실을 이용객 감소만으로 설명하기는 어렵다. 골프장 수가 한국의 네 배를 넘는 일본과 비교하면 오히려 한국 골프장 한 곳당 연간 이용객이 두 배가량 많다. 국내 골프시장은 골프 인구 감소와 시설당 이용객 증가가 엇갈리는 역설적인 국면에 놓여 있다.

17일 대한골프협회(KGA)가 발간한 ‘2025 한국골프지표’에 따르면 국내 골프 활동 참가자는 581만명으로, 2023년 624만명보다 약 43만명(7.0%) 감소했다. 조사 대상인 만 20~69세 인구에서 차지하는 비중도 16.9%에서 15.9%로 1.0%포인트 낮아졌다. 이번 조사는 전국 만 20~69세 성인 인구 약 3650만명을 대표하는 1만명을 표본으로 진행됐다.

과거 골프 활동 경험자는 오히려 늘었다. 2023년 약 678만명에서 2025년 약 766만명으로 88만명가량 증가했다. 반면 골프 경험이 없으면서 향후 참여 의향이 있는 잠재 비경험자는 같은 기간 1001만명에서 802만명으로 약 198만명 감소했다. 골프를 접해본 사람은 늘었지만 현재 활동하는 인구와 새로 유입될 가능성이 있는 잠재 수요층은 줄었다.

골프 활동 참가자의 참여 형태도 달라졌다. 골프장 이용을 필수로 하는 온코스 참가 비중은 2023년 88.9%에서 2025년 85.9%로 3.0%포인트 낮아졌다. 골프연습장을 중심으로 참여하는 오프코스 비중은 8.4%에서 11.0%로, 실내 스크린 중심 참여는 2.7%에서 3.1%로 각각 높아졌다.

대한골프협회(KGA)가 발간한 ‘2025 한국골프지표’. 대한골프협회 제공

반면 실제 시설 이용자의 연평균 이용 횟수는 증가했다. 대한골프협회 조사에서 골프장 이용자의 연평균 이용 횟수는 2023년 6.8회에서 2025년 11.2회로 4.4회 늘었다. 골프연습장은 18.1회에서 19.9회, 스크린골프는 14.5회에서 18.8회로 각각 증가했다. 골프 활동 참가자 수와 별개로 시설 이용자의 방문 빈도는 높아진 것이다.

한국과 일본의 골프장 공급량을 비교하면 격차가 뚜렷하다. 한국골프장경영협회와 일본골프장경영자협회 등의 집계를 보면 2025년 기준 한국 골프장은 524곳, 일본은 2160곳이다. 일본 골프장이 한국보다 약 4.1배 많다.

연간 이용객 격차는 골프장 수만큼 크지 않다. 한국 골프장 내장객은 2025년 약 4641만명으로 집계됐다. 일본은 2025회계연도(2025년 3월~2026년 2월) 골프장 이용객이 약 8749만8000명이었다. 일본 이용객은 한국의 약 1.9배지만 골프장 수는 네 배 이상이다.

연간 이용객을 골프장 수로 나누면 한국은 한 곳당 약 8만9000명이다. 일본은 해당 회계연도 평균 골프장 수인 2119곳을 기준으로 계산하면 약 4만1000명이다. 한국 골프장 한 곳이 일본보다 연간 두 배 넘는 이용객을 맞는 셈이다.

대한골프협회(KGA)가 발간한 ‘2025 한국골프지표’. 대한골프협회 제공

이 수치는 골프장 한 곳당 연간 이용객을 단순 평균한 값이다. 골프장별 홀 수와 운영일, 계절별 휴장 기간, 코스 규모 등을 보정한 운영 효율 지표는 아니다. 따라서 시설당 이용객만으로 두 나라 골프장의 수익성이나 운영 효율을 직접 비교할 수는 없다.

국내 골프장 내장객은 2022년 5058만명으로 정점을 찍은 뒤 2023년 4772만명, 2024년 4741만명, 2025년 4641만명으로 3년 연속 줄었다. 정점과 비교하면 약 417만명(8.2%) 감소했다.

골프장 회원 비중도 줄었다. 대한골프협회 조사에서 골프장 이용자 가운데 회원이 차지하는 비율은 2023년 29.9%에서 2025년 20.2%로 9.7%포인트 낮아졌다. 골프장 이용자 10명 가운데 회원은 2명꼴에 그친 셈이다.

대한골프협회(KGA)가 발간한 ‘2025 한국골프지표’. 대한골프협회 제공

일본 골프산업도 공급 축소와 고령화라는 과제를 안고 있다. 일본골프장경영자협회 자료에 따르면 일본 골프장은 2002년 약 2460곳으로 정점을 찍은 뒤 감소세로 돌아섰다. 2010년 이후 15년 동안 줄어든 골프장만 273곳에 이른다. 골프장 폐업 등이 이어지면서 일본의 공급 기반도 축소됐다.

이용객 연령대에서도 변화가 나타났다. 일본의 2025회계연도 70세 이상 골프장 이용객은 연인원 기준 약 2064만7000명으로 전년보다 13만6000명(0.7%) 감소했다. 전체 이용객도 전년보다 0.1% 줄어든 약 8749만8000명으로 사실상 보합세를 보였다.

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