젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 반대 의견을 용납하지 않는 오만한 인물이었으며 겸손한 이미지를 내세우는 행동은 자신을 만족시키기 위한 연출이었다는 전기 작가의 주장이 나왔다.

황 전 CEO의 전기 '생각하는 기계'(The Thinking Machine)'를 쓴 작가 스티븐 윗은 15일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 게재한 '젠슨 황을 몰락으로 이끈 것은 무엇인가'라는 기고문에서 이같이 주장했다.

사진=로이터연합뉴스

그는 "황 전 CEO는 자신의 오만함을 감추기 위해 상당한 노력을 기울였다"며 "그를 2023년 처음 만났을 때, 황 전 CEO와 그의 측근들은 그가 겸손한 사람이라는 이미지를 내세우고 있었다"고 썼다.

이어 "황 전 CEO는 나와 대화할 때 자신의 성공에 대한 관심을 끊임없이 다른 곳으로 돌렸고 언제나 직원들과 경영진에게 공을 돌리려고 했다"고 했다.

그는 "그는 서비스업 종사자들과 친근하게 어울리는 것도 좋아했다"며 "그는 한때 식기세척 일을 했는데 그 사실을 사람들이 잊지 않도록 끊임없이 상기시켰다"고도 했다.

윗 작가는 "황 전 CEO는 작고 허름한 식당을 찾아 거액의 팁을 남기는 것을 좋아했다"며 "데니스(Denny's)에서 황 전 CEO와 아침 식사를 한 적이 있는데 그는 우리를 담당한 여성 종업원에게 팁으로 1000달러를 줬다. 그는 이를 과시하지 않았고 나중에 그 종업원을 찾아가 직접 물어보고서야 그 사실을 알게 됐다"고도 적었다.

이어 "그러나 나는 시간이 흐르면서 이것이 연출된 행동이라는 의심을 품기 시작했다"며 "다른 사람들에게 잘 보이기 위한 연출이라기보다 자기 자신을 만족시키기 위한 행동이었다"고 했다.

그는 "실제로 황 전 CEO는 상당히 오만한 사람이었다"며 "그는 반대 의견을 거의 용납하지 않았고 열린 토론을 받아들일 능력도 사실상 없었다. 아무리 사소한 문제라도 그의 의견에 반박하면 마치 도화선에 불을 붙인 것과 같았다"고도 밝혔다.

이어 "황 전 CEO는 상대방이 자신의 입장을 고수하면 곧 폭발해 상대방이 얼마나 멍청한지 고함을 지르곤 했다"며 "황 전 CEO의 호통은 한 시간 넘게 이어지기도 했다. 그의 경영진은 진심으로 그를 두려워하는 것처럼 보였다"고 했다.

그는 "황 전 CEO는 자신을 가정적인 남자로 보이게 하려고 훨씬 더 많은 노력을 기울였다"며 "서민적인 사람이라는 허술한 이미지와 달리 가족에 대한 애정만큼은 진심처럼 보였다"고 적었다. 이어 "황 전 CEO는 아내가 자신을 위해 감수한 희생에 관해 자주 얘기했다"며 "그런 아내를 완전히 배신한 것이다"고 했다.

윗 작가는 황 전 CEO를 몰락으로 이끈 직접적인 계기는 정치적 갈등이었다고 주장했다.

윗 작가는 "황 전 CEO가 2025년 도널드 트럼프 대통령의 가까운 동맹이 됐을 때 놀랐고 솔직히 말해 경악했다"며 "황 전 CEO는 이전까지 정치에 큰 관심을 보인 적이 없었고 정계와 인맥도 제한적이었다"고 상기했다.

이어 "황 전 CEO의 몰락을 촉발한 것은 정치였다. 그는 트럼프 대통령을 설득해 엔비디아의 대중국 반도체 수출 제한을 해제하도록 했다"며 "이로 인해 황 전 CEO는 대통령 참모진 내 대중 강경파, 특히 마코 루비오 국무장관과 충돌하게 됐다. 황 전 CEO의 행적을 폭로한 메모의 작성을 감독한 인물도 루비오였다"고 했다.

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