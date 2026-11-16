그래미 신설 '아시안 팝' 부문에 아이브와 키키가 이름을 올렸다.

그룹 '아이브(IVE)'와 '키키(KiiiKiii)'가 미국 최고 권위의 대중음악 시상식 '그래미 어워즈'에 새로 생긴 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’ 부문의 첫 후보에 올랐다.

미국 레코딩 아카데미는 16일(현지시간) 그래미 공식 라이브를 통해 제69회 그래미 어워즈 이 부문 후보 6팀을 발표했다.

아이브는 '뱅뱅(BANG BANG)', 키키는 '404 (뉴 에라)'로 후보가 됐다. 일본 그룹 '베이비메탈(BABYMETAL)'과 미국 밴드 '폴리피아(Polyphia)'가 함께 부른 '선셋 키스(Sunset Kiss)', 필리핀 걸그룹 '비니(BINI)'의 '우낭 킬릭(Unang Kilig)', 일본 가수 리사(LiSA)의 '예스(YES)', 필리핀 보이그룹 'SB19'의 '비자(VISA)'도 후보에 들었다.

이 부문은 레코딩 아카데미가 올해 6월 새로 만든다고 발표했다. K-팝, J-팝, C-팝 등 아시아 시장에서 시작됐거나 아시아 시장에서 널리 인정받는 현대 대중음악이 대상이다.

수상자는 아티스트다. 후보가 되려면 아시아 언어를 하나 이상 의미 있게 사용해야 한다. 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)은 해당 상이 수상 자격을 제한한다며 이번 그래미를 보이콧했다.

제69회 그래미 어워즈 시상식은 내년 2월7일 열린다.

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