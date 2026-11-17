아이가 아빠에게 “아기는 어떻게 생겨요”라고 물으면 어떻게 답해야 할까.



서울 마포구는 28일 마포여성동행센터에서 초등학생 자녀를 둔 남성 양육자를 대상으로 ‘초등자녀 아빠를 위한 아빠 성교육’을 개최한다.



16일 구에 따르면 이번 교육에서는 아이의 나이와 성장 수준에 맞춰 성에 관한 질문에 답하는 방법을 알려준다. 디지털 성범죄를 예방하는 방법과 아이가 인터넷에서 위험한 상황을 마주했을 때 대처하는 방법도 다룬다. 강의는 초·중·고등학교에서 성고충 심의위원으로 활동 중인 오종윤 한국양성평등교육진흥원 전문 강사가 맡는다.



구는 25일 부모와 조부모, 보호자, 교육자 등 누구나 참여할 수 있는 ‘원데이 양육자 성교육’도 진행한다.



두 교육은 각각 20명씩 모집하고 선착순으로 접수한다. 아빠 성교육은 27일까지, 원데이 양육자 성교육은 25일까지 신청할 수 있다.



참여를 원하는 주민은 구 평생학습포털에서 온라인으로 신청하거나 마포여성동행센터를 방문해서 하면 된다. 전화로도 신청할 수 있다. 정원이 차면 조기에 마감된다.

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