풍랑 속 삼척 앞바다서 화물선 표류…선원 16명 전원 구조

풍랑주의보가 내려진 강원 삼척 앞바다에서 기관 고장으로 표류하던 4천800t급 화물선의 선원 16명이 해경에 전원 구조됐다.



16일 동해해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시 22분께 삼척시 덕산항 동쪽 3.7㎞ 해상에서 시멘트 운반선 A호(4천881t·승선원 16명)가 기관 고장으로 해안 쪽으로 밀려가고 있다는 신고가 접수됐다.

동해해경이 표류 화물선에 예인줄을 전달하기 위해 구명줄발사기를 사용하고 있다. 동해해경 제공

당시 동해중부 앞바다에는 풍랑주의보가 발효 중이었으며, 최대 초속 16ｍ의 강풍과 4ｍ 높이의 파도가 일고 있었다.



신고를 받은 해경은 대형 경비함정 2척을 현장에 급파했다.



현장에 도착한 해경 경비함정 3018함은 오전 11시 52분께 해안에서 2.7㎞ 떨어진 해상에서 표류하던 화물선에 예인줄을 연결했다.



기상 악화로 민간 예인선의 지원이 어려운 상황에서 해경 경비함정이 직접 예인에 나선 것이다.



해경은 화물선을 동해항 인근 해상까지 예인한 뒤 오후 9시 15분께 민간 예인선에 인계해 동해항으로 입항 조치했다.



이 과정에서 다른 대형 경비함정 1척은 주변 해역에서 만일의 상황에 대비했다.



선원 16명 모두 건강에 이상이 없었으며, 해양오염이나 재산 피해도 발생하지 않은 것으로 확인됐다.



한동수 동해해양경찰서장은 "신속하게 대응하지 않았다면 대규모 인명피해와 해안가 환경피해로 이어질 수 있는 위급한 상황이었다"고 말했다.

<연합>

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