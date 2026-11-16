“北 해킹조직, AI 활용 정착 단계…사이버공격 역량 확대”

9조원대 가상자산을 탈취한 바이낸스 거래소 해킹 사건의 배후가 북한으로 지목되는 가운데, 북한 해킹조직의 인공지능(AI) 활용도가 이미 ‘정착’ 단계에 진입했다는 분석이 나왔다.

국가안보전략연구원(INSS)이 16일 발간한 'AI 도구 활용 국가배후 해킹조직(APT) 활동의 안보적 영향 분석' 보고서에 따르면, 마이크로소프트(MS)는 지난달 29일 낸 보고서에서 '제이드 슬릿'이란 북한 해킹조직에 대해 ‘AI 정착’ 단계에 진입했다고 평가했다. 표적 조사부터 악성코드 작성과 오류 수정까지 일상적인 작전 업무 전반에 AI를쓰는 수준이라는 의미다.

사진=AFP연합

제이드 슬릿은 미국과 일본의 수사기관이 바이낸스 해킹 배후로 지목된 북한 정찰총국 소속 해킹조직 ‘트레이더트레이터’와 동일하게 분류해온 조직이다.

북한의 다른 해킹조직인 ‘오닉스 슬릿’은 지난 8∼9월 한국 국민을 대상으로 한표적 맞춤형 유인용 PDF 문서를 수 분 만에 수십 개씩 제작한 정황이 포착됐다. 이 역시 문서 제작 속도를 봤을 때 AI가 활용됐을 가능성이 높다고 MS는 분석했다.

북한 사이버전 인력은 2024년 8월 기준 약 8400명으로 추산된다. 이는 한국의 ‘2022 국방 백서’에 수록된 6800여명보다 약 1600명 늘어난 규모다.

보고서는 “과거 숙련 인력 다수가 필요하던 공격을 소수 운영자가 수행한 사례가 잇따라 확인돼 북한 사이버 인력의 공격 역량이 증대될 개연성이 있다”고 지적했다.

한편 북한 입장을 대변하는 재일본 조선인총연합회(조총련) 기관지 조선신보는 이날 디지털판에 ‘바이낸스 사건 배후 지목의 신빙성과 검증과제’란 제목의 논설에서 미국 연방수사국(FBI)의 북한 배후 지목에 대해 과학적 검증이 부족하다고 반박했다. 조선신보는 “미국의 발표가 구체적인 기술적 증거보다는 정치적 판단에 기초한 것이고 북한에 대한 압박 정책을 정당화하기 위한 것”이라고 주장했다.

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