세 강대국 정상이 마주 앉는 자리에서 한반도의 미래도 논의될까요. 19일 중국 선전에서 열리는 첫 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 기대와 경계가 교차합니다. 핵 군축 논의가 북·미 대화의 돌파구로 이어질 수 있지만, 당사자인 한국의 입장이 충분히 반영될지는 별개의 문제입니다. 한반도 문제가 공식 의제에 포함됐는지는 아직 공개되지 않았습니다.

루비오 미국 국무장관은 김정은 북한 국무위원장을 팽창보다 정권 생존을 추구하는 지도자로 평가했습니다. 중국은 ‘아태 공동체’를 내세워 경제·외교적 역할을 부각하고, 일본은 동맹·우호국과의 공조를 다지고 있습니다. 각국의 외교적 움직임과 이번 회담이 한국에 던지는 과제를 ‘오늘 뉴스 4컷’에서 짚어봅니다.

1.미·중·러 ‘빅3’ 회담…북핵 돌파구냐, 한국 배제 우려냐

이미지=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 APEC 정상회의를 계기로 첫 3자 정상회담을 엽니다. 핵무기 감축과 이란 전쟁이 주요 의제로 꼽히는 가운데, 북핵 등 한반도 문제도 논의될 가능성이 있습니다. 북·미 대화 재개와 긴장 완화의 계기가 될지 주목됩니다.

한국의 입장이 배제된 채 한반도 문제가 논의되는 ‘제2의 얄타회담’이 될 수 있다는 우려도 나옵니다. 중국·러시아가 북한 비핵화보다 제재 해제 등 정치적 해결을 강조하고, 트럼프 대통령도 외교적 성과를 서두를 수 있기 때문입니다. 다만 한반도 문제의 의제 포함 여부는 공개되지 않았으며, 3국의 이해관계가 달라 실질적 합의가 어려울 것이라는 관측도 있습니다.

전문가들은 한국 정부가 회담 이후의 상황에 대비해 선제적인 외교전략을 마련해야 한다고 지적합니다. 북·미 대화를 지지하면서도 비핵화 원칙과 한국의 안보 이익이 반영되도록 외교력을 집중해야 한다는 것입니다. 한·미 간 긴밀한 조율과 함께 중국·러시아 등 주변국과의 소통을 강화해야 한다는 제언입니다.

2.루비오 “김정은, 팽창 아닌 생존 추구”…북·미 대화 여지 주목

마코 루비오 미국 국무장관이 김정은 북한 국무위원장에 대해 “정권을 유지하며 살아남기를 원할 뿐”이라며 “팽창주의자가 아니다”라고 말했습니다. 이란의 핵무기 보유 저지 필요성을 강조하면서, 북한은 다른 나라를 정복하려는 이란과 성격이 다르다는 인식을 드러낸 것입니다.

백악관 국가안보보좌관을 겸하는 루비오 장관의 발언은 트럼프 대통령의 17∼19일 아시아 순방을 앞두고 나왔습니다. 트럼프 대통령은 필리핀에서 아세안 정상들을 만난 뒤 중국 선전에서 APEC 정상회의와 미·중·러 정상회의에 참석합니다. 중간선거 패배 이후 첫 해외 일정인 만큼 외교적 성과를 모색할 것으로 보입니다.

이번 순방에서 김 위원장과 접촉할 계획은 없는 것으로 알려졌습니다. 다만 트럼프 대통령이 대북 메시지를 내놓거나 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 북·미 관계 개선을 위한 협조를 요청할지 주목됩니다. 미·중·러 정상회의에서 예상되는 핵 군축 논의가 북핵 문제로 이어질지도 관심입니다.

3.中, APEC서 ‘아태 공동체’ 전면에…경제·외교 중심국 부각

중국이 18∼19일 선전에서 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 ‘아시아·태평양 공동체’ 구상을 강조하고 있습니다. ‘개방·혁신·협력’을 핵심 메시지로 내세우며, 보호주의와 공급망 불안 속에서 중국이 역내 경제에 안정적인 동력을 제공할 수 있다는 점을 부각하고 있습니다.

관영 신화통신은 중국이 APEC 회원국 중 13개국의 최대 교역 상대국이며, 아태 지역 경제 성장에 대한 기여도가 60% 이상이라고 주장했습니다. AI·디지털경제 협력도 주요 성과로 제시했습니다. 미국 중심의 공급망 재편과 대중 견제 속에서도 중국과의 협력은 여전히 기회라는 메시지로 풀이됩니다.

중국 정부는 19일 미·중·러 첫 대면 정상회담 개최도 공식 발표했습니다. 경제 협력에 더해 강대국 간 외교를 조율하는 역할까지 과시할 전망입니다. 다만 중국 전문가들은 이번 회담이 세력권을 나누는 ‘제2의 얄타회담’으로 해석되는 데 선을 그었습니다.

4.다카이치, 무거운 APEC 발걸음…중·일 냉각에 ‘빅3’ 회담도 부담

다카이치 사나에 일본 총리가 아세안·APEC 정상회의 참석을 위해 16일 출국했습니다. 중국과의 관계가 경색된 가운데 시진핑 국가주석과의 대화 성사 여부가 관심이지만, 공식 정상회담은 어려울 것이라는 전망입니다. 다카이치 총리는 ‘법의 지배’에 기초한 국제질서를 유지하기 위한 협력을 각국에 요청하겠다고 밝혔습니다.

지난해 11월 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 이후 중국은 외교·경제적 보복조치를 이어가고 있습니다. 관계 개선의 돌파구를 찾지 못하면서 일본 내 여론도 악화했습니다. 요미우리신문 조사에서 내각의 대중 외교 긍정 평가는 지난해 12월 62%에서 이번에 44%로 떨어져 부정 평가 43%와 비슷해졌습니다.

19일 미·중·러 정상회담을 앞두고 일본은 동맹·우호국과의 협력 강화에 주력하고 있습니다. 다카이치 총리는 17일 쿼드 정상회의에서 ‘자유롭고 열린 인도·태평양’을 위한 공조를 확인하고, 미·일 간 별도 대화도 모색할 방침입니다. 강대국 중심의 논의 속에서 일본의 입장이 소외될 가능성을 경계하는 모습입니다.

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