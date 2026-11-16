李대통령 “메콩 자원·한국 기술 결합하자”…핵심광물 공급망·치안 공조 제안

동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 참석차 필리핀을 방문한 이재명 대통령이 16일(현지시간) 한·메콩 정상회의를 주재하고 태국·베트남·캄보디아·라오스·미얀마 등 메콩 지역 5개국들과의 협력 강화를 논의했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한·메콩 정상회담에서 발언하고 있다. 청와대 사진기자단

김성완 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “이 대통령은 한·메콩 정상회의의 공동의장국인 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와 함께 제3차 한·메콩 정상회의를 공동 주재했다”며 “이번 정상회의는 2020년 2차 정상회의 이후 6년 만에 개최된 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 회의에서 한국이 메콩 5개국의 발전 과정을 함께할 최적의 파트너임을 강조하며 한국이 그간 7대 중점협력 분야인 △문화·관광 △인적자원 개발 △ICT △인프라 △농업·농촌개발 △비전통안보 △환경 등을 중심으로 참석국들과의 다양한 협력 사업들을 추진해온 것을 언급했다.

이 대통령은 한·메콩 간 전략적협력동반자관계를 한층 더 본격적으로 발전시켜 가겠다는 뜻을 표명하기도 했다. 김 대변인은 “특히 이 대통령은 초국가범죄 대응과 핵심광물 공급망 분야에서 한·메콩 간 협력 필요성을 강조했다”며 “이 대통령은 초국가범죄 대응 역량 강화를 위한 지속적인 지원 의지를 밝혔다. 나아가 치안 당국 간 공조 강화를 제안하고 핵심광물 분야에서 메콩의 풍부한 자원과 한국의 기술을 결합하는 호혜적 협력을 확대해나가자고 했다”고 설명했다.

이와 함께 “이 대통령은 한·메콩 간 협력 강화 의지를 재확인하고 새로운 ‘한·메콩 행동계획’의 조속한 채택을 통해 한·메콩 간 협력을 강화하기 위한 구체적 실천 방안이 마련되기를 기대한다고 했다”고 김 대변인은 전했다.

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