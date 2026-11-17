충남 아산 신정호에 아이들이 뛰노는 숲과 저녁에 걸을 전망길이 더해졌다.



아산시는 13일 신정호 별빛오름길 전망대에서 ‘신정호 키즈가든·별빛오름길’ 개장식을 열고 두 시설의 운영을 시작했다고 16일 밝혔다. 2023년 시작한 조성사업에는 도비 30억원과 시비 131억원이 투입됐다.



신정호는 산책과 운동, 문화예술을 한곳에서 즐길 수 있는 도심 속 호수공원이다. 23만8648㎡ 규모의 신정호는 지난해 1월 충남 제1호 지방정원으로 등록됐다. 물의 정원을 중심으로 다랭이 정원, 산들바람 언덕 정원 등 여섯 가지 주제의 정원이 조성돼 호수 풍경과 함께 각기 다른 정원을 둘러볼 수 있다.



이번에 문을 연 키즈가든과 별빛오름길은 약 7만1000㎡ 규모로 조성됐다. 키즈가든에는 숲모험놀이터와 트램펄린 등 어린이 놀이시설을 들였고, 가족이 함께 쉬어 갈 피크닉 공간도 마련했다. 호숫가 산책에 아이들이 마음껏 뛰노는 시간을 더할 수 있게 된 것이다. 키즈가든은 무료로 개방한다.



별빛오름길은 전망대와 스카이워크 등을 잇는 총연장 476m의 보행로다. 호숫가에서 수면을 곁에 두고 걷는 산책과 달리 전망대에서는 한층 높은 곳에서 신정호를 내려다볼 수 있다. 해가 지면 보행로에 경관조명이 켜져 낮과는 다른 분위기를 낸다.



새 시설이 더한 것은 가족이 신정호에서 보내는 시간의 폭이다. 정원을 둘러보고 아이와 숲 놀이터에서 시간을 보낸 뒤 저녁에는 전망길을 걸을 수 있다. 아산시는 ‘2025~2026 충남·아산 방문의 해’를 맞아 키즈가든과 별빛오름길이 가족 단위 방문객의 체류 시간을 늘리고 야간 관광을 활성화하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.



오세현 아산시장은 “신정호는 시민들이 자랑스럽게 여기는 도심 속 휴식·문화예술·체육 공간”이라고 소개했다.

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