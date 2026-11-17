서울 강남구 역삼동 특허법인 사무실 2곳에 불을 지른 혐의를 받는 이명수(77)가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

이명수가 지난 10월 20일 역삼동 한 빌딩에 위치한 특허법인 사무실 입구에 불을 지르고 있는 모습. 연합뉴스, 특허법인 측 제공

16일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청 형사3부(부장검사 김호경)는 살인미수와 현존건조물방화치상 혐의로 이명수를 13일 구속기소했다.



이명수는 지난달 20일 오전 11시53분 서울 강남구 역삼동 A특허법인이 입주한 한양빌딩 4층 사무실 출입구 앞에 휘발유를 뿌리고 불을 지른 혐의를 받는다. 이어 같은 날 오전 11시59분부터 낮 12시1분 인근 신명빌딩 3층에 있는 B특허법인 사무실에서도 같은 방법으로 불을 지른 것으로 조사됐다. 이에 A법인 관계자 15명과 B법인 관계자 11명 등 총 26명이 기도화상을 비롯한 상해를 입었다.



이명수는 범행 후 도주했다가 같은 날 오후 4시16분 서울 종로구 동묘앞역 10번 출구 앞 노상에서 경찰에 긴급체포됐다. 서울중앙지법은 지난달 22일 도망할 염려가 있다며 구속영장을 발부했다.



그는 특허법인이 종이로 된 실물 특허등록증을 발급해 주지 않는 것에 불만을 품고 범행을 준비한 것으로 조사됐다. 이명수는 겁만 주려고 했을 뿐, 사람을 다치게 할 고의는 없었다고 주장한 것으로 알려졌다.



경찰은 그러나 이명수가 범행 전 휘발유 17ℓ와 라이터 등을 미리 준비한 점, 내부에 사람이 있다는 사실을 확인하고도 사무실 입구 앞에 불을 지른 점 등을 근거로 계획범행이라고 판단해 지난달 29일 송치했다.

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