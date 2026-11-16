경북 경주시는 주낙영 시장을 단장으로 한 투자유치대표단이 5박8일간의 일정을 마치고 귀국했다고 16일 밝혔다.

주 시장 일행은 지난 8~15일까지 미국 앨라배마·조지아·뉴욕·뉴저지를 잇따라 방문, 현지 기업·기관과 수출·관광 분야 협력망을 넓혔다.

주낙영(오른쪽) 경주시장과 이명석 뉴욕한인회장이 12일(현지시간) 뉴욕 한인회관에서 교류협력 업무협약을 체결한 뒤 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이번 투자유치단에는 임활 경주시의회 의장, 이상걸 경주상공회의소 회장, 지역 기업 에스피씨아이(화학소재)와 비엠테크솔루션(로봇·드론) 등이 함께 했다.

대표단은 지난 13일 미국 최대 아시아 식품 유통기업인 H마트 뉴저지주 본사를 찾아 권일연 대표와 지역 농식품의 수출 방안을 논의하고 업무협약을 체결했다. 현지 유통망을 활용해 판로를 넓히는 등 후속 협의를 이어갈 예정이다.

이어 뉴욕에서 씨티그룹 전문가들과 중간선거 이후 통상·관세 변화, 경주 자동차부품·SMR 등 관련 기업의 대미 진출 전략에 대한 의견도 나눴다.

지난 12일에는 뉴욕에서 KOTRA 뉴욕무역관과 지역 기업의 수출 방안을 논의하고 현지 관계자 등을 대상으로 투자 환경 설명회를 열었다.

또 뉴욕 한인회관에서 경제인과 동포사회 지도자 70명이 참석한 가운데 투자환경과 관광자원을 소개하고 업무협약을 체결했다. 내년 경주에서 개최되는 세계한상대회 참여와 교류·협력도 요청했다.

앞서 9~11일까지는 앨라배마주 루번에서 일지테크·ITAC와 전략적 투자 파트너십을 맺었고, 현대자동차 앨라배마 생산법인과 신규 공장을 방문해 시설을 둘러봤다.

또 조지아주 애틀랜타에서 코트라 애틀랜타무역관과 관광청(ACVB), 국제컨벤션센터를 방문해 관광·MICE 분야 운영 사례를 살폈다.

주낙영 경주시장은 "미국 현지에서 맺은 업무협약이 투자·수출·관광 분야 실질적 성과로 이어질 수 있게 최선을 다하겠다"고 말했다.

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