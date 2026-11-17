“세종연결 추첨 결과, 아쉽게도 이번 회차에는 선정되지 않으셨습니다.”

그야말로 충격이었다. 소개팅에서 애프터 신청을 거절당한 것도 아니고, 소개팅에 나갈 기회조차 얻지 못하다니. 그것도 세종시가 주최하는 소개팅에서 말이다. 탈락의 충격은 본 기자만 받은 게 아니었다. 세종시의 미혼남녀 인연 만들기 프로젝트 ‘세종연결’ 추첨 결과가 발표되자 담당 부서와 운영업체에 문의 전화가 쏟아졌다. 담당 주무관은 “탈락한 참가자의 어머니가 직접 전화해 아들이 왜 떨어졌는지 물었다”고 전했다. 행사 기획자 임모씨도 “탈락 이유를 묻는 전화가 이어져 사흘간 정신이 없었다”고 말했다.

2024년 세종시가 주관한 미혼남녀 만남 행사에 참여한 남녀들의 모습. 세종시 제공

대체 어떤 소개팅이기에 이토록 인기일까. ‘세종연결’은 세종에 거주하거나 직장을 둔 25세 이상 미혼남녀를 대상으로 세종시가 마련한 단체 소개팅이다. 올해는 11월 14일과 21일 두 차례에 걸쳐 총 80명을 모집했는데, 신청자가 500명 가까이 몰렸다. 경쟁률만 약 6대 1이다.

그렇다면 선정 기준은 무엇이었을까. 나이? 직업? 자기소개서에 적힌 화려한 이력? 임씨는 “기본 자격만 확인한 뒤 AI를 활용해 무작위로 추첨했다”고 설명했다. 결국 기자의 탈락은 조건이 부족해서가 아니라 순전히 운이 없었던 탓이다. 다행이라고 해야 할까, 아니면 운조차 따라주지 않는다고 슬퍼해야 할까.

1차에만 ‘12쌍 매칭’…높은 성사율 비결은

그렇다면 치열한 경쟁을 뚫고 소개팅 참가권을 거머쥔 이들의 결과는 어땠을까. 예상보다 훨씬 좋았다. 지난 14일 열린 첫 행사에는 남녀 20명씩 총 40명이 참가해 무려 12쌍이 매칭됐다. 참가자 10명 중 6명이 서로에게 호감을 표시한 셈이다. 임씨는 “보통 6~7쌍 정도를 기대하는데 12쌍이나 나와 놀랐다”고 말했다.

세종시가 보낸 미혼남녀 만남 행사 ‘세종연결’ 추첨 탈락 안내 문자. 이승주 기자

예상 밖의 성과에 웃지 못할 소동까지 벌어졌다. 운영진이 준비한 꽃다발은 10개뿐이었는데 매칭된 쌍은 12쌍이었다. 꽃다발 2개가 부족해지자 급하게 진행자에게 시간을 끌어 달라고 부탁하고 추가로 꽃을 공수해야 했다. 운영진조차 예상하지 못한 성과였던 셈이다.

높은 매칭률의 비결은 무엇이었을까. 임씨는 “저희는 판만 깔아 줬을 뿐”이라고 답했다. 게임을 하거나 짧은 대화를 반복하는 대신 참가자들이 충분히 이야기를 나누고 서로를 알아갈 수 있도록 시간을 마련했다. 여성 참가자들도 적극적으로 대화에 호응하면서 자연스럽게 분위기가 무르익었다는 설명이다.

참가자들의 면면도 흥미로웠다. 세종은 흔히 ‘공무원의 도시’로 불리지만 소개팅 참가자까지 공무원 일색은 아니었다. 40명 중 공무원은 10명 안팎이었고 나머지는 회사원과 자영업자 등 직업군이 다양했다. 신청자 연령대는 25세부터 40대 중반까지로, 20대 후반~30대 초반이 가장 많았다. 40대 신청자는 상대적으로 적어 첫 행사에는 한 명도 선정되지 않았다. 참가자 중 3~4명은 세종에서 일하지만 다른 지역에 거주하는 사람들이었다.

지난 14일 세종시의 미혼남녀 인연 만들기 행사 ‘세종연결’이 열린 세종시의 한 카페. 세종시 제공

13년째 세종시가 중매에 나선 이유는

사실 기자가 이번 소개팅에 지원한 이유는 단순히 짝을 찾기 위해서만은 아니었다. 물론 그 이유가 8할이긴 했지만, 궁금했던 건 따로 있었다. 세종시는 왜 이렇게 오랫동안 미혼남녀의 인연을 이어주는 데 적극적일까. 알고 보니 세종에서 정부가 중매에 나선 역사는 생각보다 오래됐다.

시작은 정부 부처의 세종 이전 초기인 2013년이다. 당시 국무조정실 세종시지원단은 낯선 도시에서 배우자를 만날 기회가 부족하다는 미혼 공무원들의 하소연에 직접 중매에 나섰다. 그해 6월 중앙부처 공무원과 지역 교사·연구원 등 미혼남녀 40명이 참여하는 단체 미팅을 마련했다. 정부가 공무원들의 결혼 상대를 찾아주겠다며 팔을 걷어붙인 것이다.

세종시도 2015년부터 ‘미혼남녀 인연 만들기’ 사업을 시작했다. 2016년에는 칠월칠석을 맞아 ‘오작교 프로젝트’를 열었다. 대통령기록관과 세종호수공원에서 남녀 30쌍이 부채 만들기와 별 관찰, 타로·사주 궁합 등을 즐기는 행사였다. 참가 대상도 공공기관 종사자에서 일반 시민으로 확대됐다. 그해 7월까지 5차례 행사에 148명이 참여해 22쌍이 매칭됐다.

코로나19 시기 잠시 중단됐지만 행사는 다시 부활했다. 2024년에는 80명 모집에 326명이 신청했고, 지난해에는 240명 모집에 무려 1360명이 몰렸다. 경쟁률은 5.6대 1, 매칭된 인연도 43쌍에 달했다. 13년 전에는 낯선 도시로 내려온 공무원들의 만남을 돕기 위해 시작된 소개팅이 이제는 수백 명이 참가권을 놓고 경쟁하는 행사가 된 것이다.

세종시가 주관한 올해 미혼남녀 인연 만들기 행사 ‘세종연결’ 홍보 포스터. 세종시 제공

“비밀입니다”…철통 보안에서 발견한 진정성

그런데 이번 세종연결 취재는 생각만큼 쉽지 않았다. 처음에는 참가자 신분으로, 추첨에서 탈락한 뒤에는 기자 신분으로 현장을 취재하려 했지만 모두 무산됐다. 참가자들의 사생활을 보호해야 한다는 이유에서였다. 심지어 행사 장소는 물론 구체적인 프로그램이나 현장 분위기조차 공개하기 어렵다는 답변이 돌아왔다.

“아니, 그러면 저는 도대체 어떻게 취재를 해야 하나요?” 답답한 마음에 항의하자 담당 주무관은 “참가자들이 개인정보나 사진 등이 외부에 공개되는 걸 걱정한다”고 설명했다. 행사에 참가했다는 사실이 알려지는 것 자체를 부담스러워하는 사람들도 있다는 것이다. 기자 입장에서는 답답했지만, 운영진이 참가자들의 사생활 보호에 얼마나 신경 쓰는지는 알 수 있었다.

처음에는 의아했다. 연애 예능 ‘나는 SOLO’부터 조계종이 주최하는 ‘나는 절로’, 민간업체의 단체 소개팅까지 남녀 만남 프로그램이 넘쳐나는 시대 아닌가. 하지만 생각해 보니 누군가에게는 소개팅에 참가했다는 사실조차 알리고 싶지 않을 수 있다. 중요한 건 남들에게 보여지는 모습이 아니라 마음에 맞는 사람을 만나는 일이니까.

어쩌면 ‘세종연결’의 매력은 화려한 프로그램이나 높은 매칭률보다 참가자들이 주변 시선을 의식하지 않고 진지하게 인연을 찾을 수 있도록 배려하는 데 있는지도 모르겠다. 취재를 거절당한 기자로서는 아쉽지만, 참가자 입장에서는 오히려 믿음이 가는 운영 방식일 수 있겠다.

그 진정성에 끌려 기자도 내년에 다시 도전해 볼 생각이다. 그때는 6대 1의 경쟁률을 뚫고 소개팅 현장에 들어갈 수 있기를 바란다. 물론 그전에 좋은 인연을 만나 도전할 필요가 없어진다면 더없이 좋겠다.

100투더세종…23편/투 비 컨티뉴

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