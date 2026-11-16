“김정은, 팽창 아닌 정권 유지 추구”… 북한은 이란과 다르다는 루비오

도널드 트럼프 미국 행정부의 마코 루비오 국무장관이 이란과 달리 북한은 팽창주의를 추구하지 않으며 정권 유지에 집중한다는 인식을 드러냈다. 트럼프 행정부가 남은 임기 동안 북한과의 관계 개선을 추진할 때 이와 같은 대북관이 주효할지 주목된다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 마코 루비오 국무장관. 로이터연합뉴스

15일(현지시간) 미 국무부에 따르면 루비오 장관은 지난 13일 워싱턴에서 열린 전국변호사회의 행사에 참석해 이란의 핵무기 보유 저지 필요성을 강조하다가 김정은 북한 국무위원장을 거론하면서 “그는 정권을 유지하며 살아남기를 원할 뿐”이라고 말했다. 루비오 장관은 “그는 일본을 정복하는 데 관심이 있는 게 아니다. 물론 (북한에서) 벌어진 끔찍한 일들을 정당화하려는 것은 아니지만 그는 팽창주의자가 아니라는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “그는 일본이나 중국을 침공할 생각이 없다. (하지만 이란의) 이 사람들은 팽창주의자이고 혁명가들이다. 그런데 핵무기까지 갖고 있다면 어떻게 되겠나”라고 반문했다.



루비오 장관의 북한 관련 발언은 이란 핵 보유 저지의 필요성을 강조하는 맥락에서 등장했으나 북한이 팽창을 추구하지 않는다는 대북관을 드러낸 것이라 관심을 끈다. 루비오 장관은 백악관 국가안보보좌관도 겸하고 있는 미국 최고위 외교·안보 인사다.



특히 이번 발언은 트럼프 대통령이 17∼19일 아시아 순방을 앞두고 나왔다. 트럼프 대통령은 17일 필리핀 마닐라에서 열리는 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의에서 동남아시아 지도자들을 만난다. 이어 18일 중국 선전으로 이동해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하며, 19일에는 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 미·중·러 정상회의도 갖는다. 중간선거 패배 이후 첫 해외 일정으로, 외교적 성과를 통해서 미국 내 분위기를 반전시키려 할 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 이번 아시아 방문에서 김 위원장과 접촉할 계획이 없는 것으로 알려졌다. 다만 트럼프 대통령이 남은 임기 동안 김 위원장과의 만남을 계속 추진하려 한다면 이번 아시아 방문 일정에서 김 위원장을 향한 메시지를 내놓을 가능성이 있다. 시 주석과 푸틴 대통령에게 김 위원장과의 관계 개선을 위한 협조 요청을 할지도 관심사다. 트럼프 대통령은 미·중·러 정상회의에서 핵 군축과 관련된 메시지를 내놓을 것으로 예상되는 만큼 북핵 문제에 대해서도 언급할 수 있다.

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