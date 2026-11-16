집값 급등에… 2025년 종부세 주택 32% 늘었다

지난해 집값 상승 영향으로 종합부동산세 납부 기준인 공시가격 12억원 초과 주택이 30% 넘게 급증했다. 주택 자산 가액 기준 상·하위 10%의 자산 격차는 50배 넘게 벌어지며, 역대 최대치를 기록했다. 지난해 시장의 패닉 바잉(공황 구매) 움직임 속에 30대의 주택 소유 가구는 7년 만에 증가했고, 40대는 4년 만에 감소세로 전환했다.

서울 서초구 한 부동산 중개업소 모습. 뉴스1

국가데이터처가 16일 발표한 ‘2025년 주택소유통계 결과’에 따르면 지난해 11월 기준 주택을 소유한 가구는 1296만5000가구(57.6%)로 전년 대비 28만1000가구(2.2%) 증가했다. 전체 주택(2018만1000호)에서 개인이 소유한 주택은 1734만호로 전체 주택의 85.9%를 차지했다.



종부세 부과 기준인 12억원(1세대 1주택) 초과 가구는 64만1000가구로 전년(48만5000가구) 대비 15만6000가구(32.2%) 증가했다. 2015년부터 통계를 작성한 이래 최대 증가폭이자 역대 최대치다. 지난해 집값이 가파르게 상승하며 공시가격이 올라 12억원 초과 주택이 늘어난 것으로 풀이된다.



집값이 오르는 동시에 자산 가액의 격차는 더 벌어졌다. 자산 가액 기준 상위 10%인 10분위의 평균 주택 자산 가액은 15억6000만원으로 집계됐다. 하위 10%인 1분위는 3000만원으로, 상·하위 10%의 자산 격차는 52배에 달하며 역대 최대치를 기록했다.



지역별 주택 소유율은 서울이 48.3%로 가장 낮았다. 서울에 거주하는 가구의 절반 이상이 무주택인 셈이다.



주택 소유자의 연령별로는 50대가 전체의 25.0%(408만명)를 차지했고, 60대(23.1%), 40대(19.7%), 70대(13.3%), 30대(9.1%) 순이었다.

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