집값 급등에… 2025년 종부세 주택 32% 늘었다

통계 작성 이래 가장 많이 증가
상·하위 10% 자산 격차 52배로↑
지난해 집값 상승 영향으로 종합부동산세 납부 기준인 공시가격 12억원 초과 주택이 30% 넘게 급증했다. 주택 자산 가액 기준 상·하위 10%의 자산 격차는 50배 넘게 벌어지며, 역대 최대치를 기록했다. 지난해 시장의 패닉 바잉(공황 구매) 움직임 속에 30대의 주택 소유 가구는 7년 만에 증가했고, 40대는 4년 만에 감소세로 전환했다.
국가데이터처가 16일 발표한 ‘2025년 주택소유통계 결과’에 따르면 지난해 11월 기준 주택을 소유한 가구는 1296만5000가구(57.6%)로 전년 대비 28만1000가구(2.2%) 증가했다. 전체 주택(2018만1000호)에서 개인이 소유한 주택은 1734만호로 전체 주택의 85.9%를 차지했다.
종부세 부과 기준인 12억원(1세대 1주택) 초과 가구는 64만1000가구로 전년(48만5000가구) 대비 15만6000가구(32.2%) 증가했다. 2015년부터 통계를 작성한 이래 최대 증가폭이자 역대 최대치다. 지난해 집값이 가파르게 상승하며 공시가격이 올라 12억원 초과 주택이 늘어난 것으로 풀이된다.
집값이 오르는 동시에 자산 가액의 격차는 더 벌어졌다. 자산 가액 기준 상위 10%인 10분위의 평균 주택 자산 가액은 15억6000만원으로 집계됐다. 하위 10%인 1분위는 3000만원으로, 상·하위 10%의 자산 격차는 52배에 달하며 역대 최대치를 기록했다.
지역별 주택 소유율은 서울이 48.3%로 가장 낮았다. 서울에 거주하는 가구의 절반 이상이 무주택인 셈이다.
주택 소유자의 연령별로는 50대가 전체의 25.0%(408만명)를 차지했고, 60대(23.1%), 40대(19.7%), 70대(13.3%), 30대(9.1%) 순이었다.
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