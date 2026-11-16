러트닉 설립한 가족 운영 투자사, 對中 AI 통제 우회통로 연루 의혹

도널드 트럼프 행정부의 하워드 러트닉 상무장관이 설립한 투자회사가 대중 수출통제를 우회할 수 있는 동남아시아 회사와 밀접한 사업적 관계를 맺었다는 의혹을 받고 있다.

하워드 러트닉 미국 상무장관이 지난달 13일(현지시간) 알래스카주 와실라에서 중간선거 지원 유세를 하고 있다.

와실라=AP연합뉴스

뉴욕타임스(NYT)는 15일(현지시간) 러트닉 장관이 설립한 투자회사가 미국의 규제를 우회해 중국에 최첨단 인공지능(AI) 반도체 기술을 공급할 수 있는 말레이시아 AI 데이터센터 ‘A201’ 운영사와 밀접한 관계가 있는 것으로 드러났다고 보도했다. 보도에 따르면 내년에 문을 열 A201 운영사인 싱가포르 기업 비트디어는 러트닉 장관이 설립하고 현재는 그의 아들이 운영하는 금융서비스 회사 캔터 피츠제럴드의 고객사이다. 캔터 피츠제럴드는 비트디어가 올해 최대 10억달러(약 1조3000억원) 규모 주식 공모를 할 때 지정 판매 대리인으로 참여했다. 비트디어의 말레이시아 AI 데이터센터에는 엔비디아의 최신 AI 서버가 대거 설치되며, 여기서 나오는 컴퓨팅 파워(연산 능력)를 중국 기업에 공급할 예정이다. 이 같은 사업 구조는 중국 기업에 최첨단 AI 반도체 판매를 금지하는 미국의 규제를 우회할 수 있다.



NYT는 이뿐 아니라 캔터 피츠제럴드가 중국 고객을 대상으로 하는 동남아의 여러 데이터센터 기업과 사업 관계를 맺어왔으며, 이는 러트닉 장관이 마련 중인 상무부의 규제 영향을 받을 수 있는 것으로 나타났다고 지적했다.



러트닉 장관은 최근 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 스캔들에 연루된 싱가포르 기업 메가스피드 제재를 미뤄 비판을 받는 가운데 대중 기술 수출과 관련한 또 다른 주장이 제기되면서 더욱 궁지에 몰리게 됐다. CNN은 황 전 CEO와 트럼프 대통령이 가까워지는 데 러트닉 장관의 도움이 컸다면서, 메가스피드의 첨단 AI 반도체 중국 밀수 의혹이 불거진 뒤 트럼프 대통령의 일부 참모들이 러트닉을 해임해야 하는지 논의하기 시작했다고 관계자들의 말을 인용해 전했다.



액시오스는 “러트닉 장관은 중국 첩보활동과 잠재적 국가안보 위협에 대한 트럼프 행정부의 미흡한 대응을 상징하는 인물이 됐다”며 “가장 강력한 비판은 공화당 의원들, 동료인 내각 구성원, 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 ‘마가’(MAGA)로부터 나오고 있다”고 짚었다.

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