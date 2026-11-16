‘亞太공동체 주도’ 강조하는 中…3강 회동 앞서 경제 패권 과시 [정상 외교 ‘슈퍼위크’]

중국이 18∼19일 광둥성 선전에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 앞두고 ‘아시아·태평양 공동체’ 구상을 전면에 내세우고 있다. 이번 회의를 계기로 아태 경제 협력에서 중국의 역할을 강조하려는 모습이다.



중국 관영 신화통신은 16일 에이펙 ‘중국의 해’를 조명하는 장문의 기획 기사를 통해 단일주의와 보호주의 확산, 지정학적 충돌로 인한 산업망·공급망 불안이 세계 경제 회복을 어렵게 만들고 있다면서 “아시아·태평양 지역은 그 어느 때보다 평화와 안정, 예측 가능한 발전 환경을 필요로 하고 있다”고 강조했다.

사진=AP연합

중국이 이번 회의에서 내세우는 핵심 메시지는 ‘개방·혁신·협력’이다. 특히 중국이 아태 경제권과 깊이 연결돼 있다는 점을 집중적으로 부각하고 있다. 신화통신은 중국이 에이펙 회원 중 13개국의 최대 교역 상대국이며, 아태 지역 경제 성장에 대한 중국의 기여도가 60% 이상이라고 주장했다. 올해 1∼9월 중국과 다른 에이펙 회원국 간 수출입 총액이 지난해 같은 기간보다 23.9% 증가했다는 점도 짚었다.



아울러 중국이 지난해 12월부터 올해까지 300여 차례 에이펙 관련 회의와 행사를 개최하며 역내 협력을 추진해 왔다면서, 특히 인공지능(AI) 장관회의 등을 통한 AI·디지털경제 분야의 협력 확대를 주요 성과로 내세웠다. 그러면서 “이번 정상회의는 역내 협력을 한 단계 발전시키고 불확실한 세계 경제에 안정적인 동력을 제공하는 계기가 돼야 한다”고 강조했다.



중국 관영 매체의 이 같은 보도는 미국을 중심으로 한 공급망 재편과 대중 견제 움직임 속에서도 중국은 여전히 역내 경제의 핵심축이며, 중국과의 협력은 여전히 ‘기회’라는 메시지로 풀이된다.



경제 의제와 별개로, 회의 기간인 19일 예정된 미·중·러 정상 간 3자 회동도 국제사회의 관심을 끌고 있다. 중국은 이 회동을 통해 주요 강대국 외교를 조율할 수 있는 국가라는 점을 과시할 전망이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터), 시진핑 중국 국가주석. 세계일보 자료사진

중국 정부도 미국과 러시아에 이어 미·중·러 3자 정상회담이 개최된다고 16일 공식 발표했다. 구체적인 의제와 회담 형식 등은 공개하지 않았다.



이번 회동에서 북핵 문제와 우크라이나 전쟁 등이 의제로 다뤄질 경우 ‘제2의 얄타회담’이 될 수 있다는 우려가 나오는 가운데, 중국 전문가들은 선을 긋고 있다.



우신보 푸단대 국제문제연구원장은 싱가포르 연합조보 인터뷰에서 “이번 회담은 특정 문제를 협상하기 위한 자리가 아니며 세력권을 나누기 위한 것은 더욱 아니다”고 말했다고 전했다. 주펑 난징대 특임교수도 중국은 세력권 분할을 추구하지 않는다며 “그런 방식은 중국이 강조하는 개방형 세계 경제와도 맞지 않는다”고 짚었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지