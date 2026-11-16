다카이치, 對中관계 경색 속 무거운 순방길 [정상 외교 ‘슈퍼위크’]

다카이치 사나에 일본 총리가 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의와 아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석차 16일 도쿄 하네다공항을 출발했다. 에이펙 의장국인 중국과의 관계가 경색된 가운데 대중 정책에 대한 국내 여론도 부정적으로 움직이고 있어 발걸음이 가볍지 않은 순방이라는 평가다.



다카이치 총리는 출국 전 기자들과 만나 “국제사회가 역사적인 변화에 직면한 가운데 ‘법의 지배’에 기초한 자유롭고 열린 국제질서의 유지·강화를 향한 일본의 노력을 알리고, 이를 위한 협력을 각국과 확인하겠다”고 말했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 16일 도쿄 총리 관저에서 필리핀으로 출국하기 전 기자들에게 발언하고 있다. 지지통신 제공, AFP연합뉴스

이번 다자회의 기간 일본의 최대 관심사는 중·일 정상 간 대화·소통 성사 여부다. 현지 매체들은 다카이치 총리가 에이펙 기간 시진핑 중국 국가주석과 마주칠 수 있지만 공식 정상회담은 어려울 전망이라고 전했다.



중국은 지난해 11월 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 이후 일본에 외교·경제적 보복조치를 이어가고 있다. 요미우리신문이 이날 공개한 여론조사 결과 다카이치 내각의 대중 외교에 대한 긍정 평가는 44%로 부정 평가(43%)와 비슷한 수준을 나타냈다. 1년 넘도록 일본 정부가 돌파구를 찾지 못하면서 지난해 12월 62%였던 긍정 평가가 크게 떨어졌다.



19일로 예정된 미·중·러 정상회의도 일본에는 부담이다. 국제질서가 법이 아닌 힘에 의해 지배된다는 신호를 줄 수 있어서다. 다카이치 총리는 17일 열리는 쿼드(Quad: 미·일·호주·인도 안보협의체) 정상회의에서 ‘자유롭고 열린 인도·태평양’ 실현을 위한 협력을 확인하겠다는 방침이다. 미·중·러 정상회의를 앞두고 미국과 동맹·우호국들이 협력하는 모습을 보이면 “미국이 중·러에 기울지 않았다는 메시지가 된다”고 일본 외무성 고위 관계자는 말했다. 일본 정부는 미·일 정상 간 별도 대화 기회도 모색 중이라고 교도통신이 전했다.



일본은 최근 대일 압박 강도를 높이고 있는 러시아 측에도 정상 간 대화 의사를 타진했으나 아직 명확한 답을 듣지 못했다고 현지 매체들은 전했다.

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