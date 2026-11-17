응급안전안심서비스 장비(게이트웨이)에는 다양한 기능이 탑재돼있다. 사진=정책브리핑 갈무리

혼자 사는 65세 이상 노인이 지난해 246만명에 육박하며 노인 4명 중 1명꼴이 된 것으로 나타났다. 이들의 집에 설치된 감지기와 호출기가 위급 신호를 보내 대응에 나선 건수는 4년 새 5배 가까이로 늘었다.

이같은 ‘응급안전 장비’는 소득에 상관없이 신청할 수 있다. 홀로 거주한다면 만약의 사태에 대비해 장비를 신청하는 편이 좋겠다.

16일 국가데이터처에 따르면 65세 이상 1인 가구는 지난해 245만5947가구로 2020년(166만711가구)보다 47.9% 늘었다.

일반가구에 사는 65세 이상 1020만8960명 가운데 혼자 사는 사람의 비율(독거노인비율)은 같은 기간 21.1%에서 24.1%로 3%포인트 올랐다.

전체 일반가구 2249만5096가구로 넓혀 보면 열 집 가운데 한 집꼴(10.9%)이 혼자 사는 노인 가구인 것이다.

◆ 응급 신호 대부분은 ‘움직임이 없다’

응급상황 대응은 이보다 훨씬 가파르게 늘었다. 보건복지부의 응급안전안심서비스 실적 자료를 보면 지난해 홀몸노인 응급상황 대응 실적은 38만5066건으로 1년 전(34만1608건)보다 12.7% 증가했다.

2021년 7만8745건이던 대응 건수는 이듬해 13만1787건으로 1.7배가 됐고, 2024년에는 34만1608건으로 뛰었다. 지난해 실적은 2021년의 4.9배에 달한다.

초고령사회에 진입하면서 노인 인구에 편입된 인구 증가에 따라 사고도 함께 증가한 모습이다.

상황별로는 활동 미감지가 35만1872건으로 전체의 91.4%를 차지했다. 이어 응급 호출(2만5083건), 화재 발생(8111건) 순이었다.

활동 미감지는 집 안 감지기가 이상 징후를 알려 응급관리요원이 안부를 확인하는 경우다.

복지부의 2023년 사업 개요에 따르면 활동량 감지기와 레이더 센서가 움직임과 심박·호흡을 재다 쓰러지거나 의식을 잃은 것으로 의심되면 응급관리요원에게 알린다. 화재는 감지기가 119에 곧바로 신고하고, 응급호출기는 버튼을 누르거나 말로 119를 부를 수 있다.

◆ 혼자 살면 소득 상관없이 신청

한편 응급안전안심서비스는 건강이 취약한 홀몸노인의 집에 화재·활동 감지기와 응급호출 장비 등을 설치해 위급상황을 알리고, 119와 지역센터 응급관리요원이 신속한 구조를 돕는 사업이다.

지난해 기준 약 28만가구가 이 서비스를 이용하고 있다. 복지부가 2024년 4월 밝힌 전년도 설치 가구는 약 24만가구였다.

2024년부터는 혼자 사는 노인이면 소득과 관계없이 신청할 수 있다. 복지부가 그해 지침을 고쳐 기초생활수급자·차상위계층·기초연금 수급자 등으로 정해 뒀던 독거노인의 소득 기준을 없앴다.

정부24 안내에 따르면 주민등록상 주소나 동거인 유무와 상관없이 실제로 혼자 사는 만 65세 이상이면 대상이 된다.

노인 부부 등 65세 이상 2인 가구는 기초생활수급·차상위·기초연금 수급 가구 가운데 한 명이 당뇨·고혈압·뇌졸중·치매 등 질환을 앓거나 거동이 불편한 경우, 또는 두 사람 모두 75세 이상인 경우 신청할 수 있다.

65세 이상 노인과 24세 이하 손자녀로만 이뤄진 조손가구도 노인 수에 따라 같은 기준을 적용받는다. 다만 서울시는 이 서비스를 장애인 가구에만 제공한다.

신청은 본인이나 가족이 가까운 읍·면·동 행정복지센터나 응급안전안심서비스 수행기관(지역센터)을 찾아 하면 된다. 문의는 보건복지상담센터(129)에서 받는다.

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