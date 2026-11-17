외국인 근로자를 고용한 중소기업 대부분은 이들이 최소한 3년 이상 한 사업장에서 근무하는 것이 적절하다고 보는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 외국인 근로자를 활용 중인 중소기업 1204개사를 대상으로 실시한 ‘2026년 외국인력 고용 관련 종합애로 실태조사’ 결과를 16일 발표했다.

조사 결과 비전문취업(E-9) 비자로 신규 입국한 외국인 근로자의 최초 사업장 적정 근무기간에 대해 응답기업의 70.3%가 ‘3년 초과’, 21.8%가 ‘3년’이라고 응답했다. 두 응답을 합하면 92.1%에 달한다. 이는 기업들이 외국인 근로자 근속기간이 길어질수록 생산성이 개선된다는 인식을 갖고 있기 때문으로 풀이된다.

동일조건의 내국인 근로자 생산성을 100%로 가정할 경우 외국인 근로자의 생산성을 평가하도록 한 결과 근속 3개월 미만 외국인 근로자 생산성은 내국인의 41.1% 수준인 것으로 조사됐다. 1년 미만의 생산성도 68.1% 정도였다. 3년 이상 근무할 경우 외국인 근로자 생산성은 내국인의 94.9% 수준에 도달하는 것으로 평가됐다. 외국인 근로자가 근속연수에 따라 고숙련 직무를 담당하고 있다는 응답은 54.8%로 지난해 48.2%보다 높아졌다.

중소기업들이 외국인 근로자를 고용하는 가장 큰 이유는 ‘내국인 구인난’ 때문이란 응답(83.6%)이 가장 많았다. ‘인건비 절감’을 이유로 든 응답은 4.5%에 그쳤다. 전년의 13.4%보다 크게 낮아진 수치다. 외국인 근로자 1인당 평균 인건비는 월 265만6000원으로 집계됐다. 평균 숙식비 42만6000원을 포함하면 308만2000원이었다.

정부 발표가 예정된 ‘외국인력 통합지원 로드맵’ 개편 방안과 관련해 중소기업들은 외국인 근로자의 사업장 변경 제한이 완화될 경우 숙련인력 이탈에 따른 생산성 저하를 우려했다. 중소기업들은 외국인 근로자가 일정 기간(1∼2년) 근무한 뒤 자유롭게 사업장을 변경할 수 있게 될 경우 예상되는 어려움(복수응답)으로 ‘숙련인력 이직에 따른 생산성·품질 저하’(94.7%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘대체인력 채용·교육 비용 증가’(75.2%)였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지