HD현대가 태양광 발전부터 배터리 에너지저장장치(BESS), 송배전까지 아우르는 통합 에너지 사업 역량을 앞세워 북미 시장 공략에 속도를 낸다.



HD현대에너지솔루션과 HD현대일렉트릭은 17일(현지시간)부터 미국 라스베이거스 컨벤션센터에서 열리는 북미 최대 규모 청정에너지 전시회인 ‘RE+ 2026’에 참가해 에너지 기술과 사업 역량을 선보인다고 16일 밝혔다.



HD현대에너지솔루션은 이번 전시회에서 고효율 태양광 모듈인 ‘탑콘 멀티컷’을 북미 시장에 처음 공개한다. 멀티컷은 대면적 태양광 셀을 여러 조각으로 나눠 전류 이동 과정에서 발생하는 전력 손실을 줄이는 기술이다. 이를 통해 전력밀도를 높여 24.4%의 모듈 효율을 구현했다. HD현대에너지솔루션은 향후 초정밀 멀티컷 기술을 생산라인에 단계적으로 적용해 고효율 제품 경쟁력을 강화할 계획이다.



HD현대일렉트릭은 BESS와 전력계통 안정화 기술을 선보인다. 국내에서 추진 중인 96㎽(메가와트)급 신안 안좌도 BESS 프로젝트와 미국 텍사스의 100㎽급 루틸 BESS 프로젝트 등 주요 사업 사례를 소개한다.



특히 전력망의 전압과 주파수를 능동적으로 제어해 전력 공급 안정성을 높이는 그리드포밍 기술도 공개하고, 북미 전력망과 데이터센터 시장을 겨냥한 전력기기 제품군도 선보일 예정이다.



HD현대는 미국에서 태양광 발전 및 에너지저장장치 수요가 증가하고 있는 상황을 고려해 북미 생산법인 증설과 텍사스 법인을 통한 BESS 사업 확대를 추진하고 있다. HD현대 관계자는 “이번 전시를 계기로 현지 고객 및 파트너사와의 협력을 확대하고, 실질적인 사업 기회를 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.

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