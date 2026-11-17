삼성SDI가 미국의 대형 에너지 기업으로부터 수조 원대 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 계약을 수주했다. 삼성SDI가 북미의 스타플러스에너지(SPE) 공장을 발판 삼아 그동안 중국 업체들이 장악해 온 글로벌 LFP 시장의 판을 흔들고 있다는 평가다.



삼성SDI는 주피터파워와 2029년부터 3년간 16GWh(기가와트시) 규모의 LFP 배터리를 공급하는 계약을 맺었다고 16일 밝혔다. 주피터파워는 글로벌 자산운용사인 블랙록이 소유한 에너지저장장치(ESS) 개발·운영 업체다. 양사가 앞서 맺은 11GWh 계약까지 더하면 누적 공급 물량만 약 27GWh다.



LFP 배터리는 삼원계 배터리보다 값이 싸고 수명이 길어, 공간 제약이 덜한 ESS에 적합하다는 평가를 받는다. 삼성SDI는 배터리셀에 냉각·화재 진압 장치와 관리 소프트웨어까지 한데 담은 ‘SBB’ 솔루션 형태로 공급할 예정이다.



이번 물량은 인디애나주 SPE 공장에서 생산한다. SPE 공장은 당초 전기차 배터리 공장으로 만들었지만, ESS 수요가 급증하면서 일부 라인에서 ESS용 LFP 생산을 하고 있다.



삼성SDI는 비중국산 배터리라는 강점을 앞세워 최근 LFP시장에서 두각을 나타내고 있다. 미국은 중국과 연계된 기업에서 조달한 소재 비중이 일정 수준을 넘으면 배터리 생산세액공제(AMPC)를 주지 않는다. 이에 삼성SDI는 엘앤에프, 포스코퓨처엠 등 국내 소재 업체와 LFP 소재 공급 계약을 맺어 중국 의존도를 낮췄다.



그 결과 삼성SDI는 지난 3월엔 미국 에너지 전문 기업과 1조5000억원 규모의 ESS 배터리 공급 계약을, 지난달엔 알파오메가파워와 1GWh 규모의 ESS 솔루션 공급 계약을 체결했다.



앤디 보우먼 주피터파워 최고경영자(CEO)는 “안정적인 미국산 장비 확보는 프로젝트 계획과 리스크 관리 전략의 핵심”이라고 말했다. 패브리스 허드리 삼성SDI 미주법인 ESS팀장(부사장)은 “차별화된 각형 배터리 기술과 안정적인 공급망을 바탕으로 글로벌 ESS 시장 공략을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

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