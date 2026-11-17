신동빈 롯데그룹 회장의 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장)이 사장으로 승진하고 신설되는 경영전략실을 맡게 됐다. ‘롯데 3세’가 그룹의 중장기 전략 및 미래성장동력 확보라는 중책을 맡게 된 셈이다. 롯데그룹은 사업부별 독립경영 확대와 성과주의에 기반한 승진인사를 하면서 신임 임원 중 40% 이상을 40대로 채우는 등 체질 개선에 나섰다.

롯데는 16일 롯데지주를 포함한 30개 계열사 이사회를 열고 이 같은 내용의 2027년 정기 임원인사를 단행했다.

신유열(왼쪽부터), 서정호, 김동하, 신주백, 김유연

이번 인사에서 가장 주목되는 부분은 신 부사장의 사장 승진이다. 2020년 그룹 경영에 참여한 후 6년 만에 사장직에 오른 그는 기존 미래성장실을 확대 개편한 경영전략실을 맡아 그룹의 신사업과 글로벌 사업, 중장기 전략, 사업 포트폴리오 조정, 인공지능 전환(AX) 등을 수행한다. 신 사장은 그룹의 핵심 미래사업인 바이오 사업을 맡아 롯데바이오로직스의 인천 송도 바이오캠퍼스 1공장 준공과 상업생산 준비, 미국 시라큐스 캠퍼스를 중심으로 한 생산 물량 수주 등을 주도했다. 그룹의 ‘한·일 원롯데’ 사업을 추진한 점도 승진 배경으로 꼽힌다. 이번 인사를 통해 신 사장은 바이오뿐 아니라 기존 사업의 투자 우선순위 조정 등에도 관여할 수 있게 됐다. 노준형 대표이사가 롯데지주 기능 전반을 총괄하는 가운데 신 사장은 경영전략실을 이끌며 그룹의 미래 사업 방향과 투자 우선순위 등을 구체화하는 역할을 할 것으로 보인다.

롯데지주는 노 대표가 기획·전략부터 재무·준법까지 모든 기능을 총괄하는 단독 전문경영인 체제로 바뀐다. 재무·관리 부분을 나눠 고정욱 사장과의 공동대표 체제로 운영하던 것에 변화를 줬다. 케미컬 사업 부진 등으로 그룹 재무 상황을 관리하기 위해 공동대표 체제를 운영했던 것을 감안하면 그룹 재무 상황이 안정화에 들어섰다는 판단이 깔린 것으로 풀이된다. 롯데 측은 “경영환경 및 시장 변화에 기민하게 대응할 수 있어 그룹 경영 의사결정 속도가 한층 더 빨라질 것으로 기대한다”고 설명했다. 주요 임원 자리에도 실무형 인재를 배치해 의사결정 속도와 실행력을 높인다는 방침이다.

성과를 낸 인사에게 승진으로 보상하는 동시에 실무형 인재를 요직에 배치한 것도 눈에 띈다.

서정호 롯데웰푸드 대표이사는 사업 체질 개선을 이끈 성과를 인정받아 대표이사 취임 1년 만에 사장으로 발탁 승진했고, 김동하 롯데면세점 대표이사도 면세점 사업의 턴어라운드와 수익성 개선에 기여한 공로로 부사장으로 승진했다. 지난해 신임 임원에 오른 김유연 롯데면세점 e커머스부문장은 온라인 매출 성장 성과를 인정받아 1년 만에 상무가 됐다. 우수 성과를 바탕으로 발탁 승진한 인원은 19명으로 지난해 대비 2배 늘었다.

핵심 사업부에서는 독립 경영체제를 강화했다. 롯데웰푸드는 푸드사업부를 별도 대표이사 체제로 전환하고 허진성 전무를 대표이사로 내정했다. 허 전무는 롯데그룹 식품군HQ 경영기획부문장과 롯데웰푸드 혁신추진단장을 거치며 식품사업의 중장기 전략과 체질 개선을 추진해왔다. 앞으로 육가공과 유제품, 가정간편식 등 푸드사업의 경쟁력 강화에 집중할 예정이다. 롯데쇼핑 마트·슈퍼사업부는 겸직 체제에서 사업부별 대표 체제로 바꿨다. 슈퍼사업부엔 마트사업부 베트남 법인장을 맡고 있는 신주백 상무가 전무 승진 후 대표이사에 내정됐다. 신 전무는 2023년 마트사업부 베트남 법인장 부임 이후 신규 출점을 가속화하며 지속적인 성장을 이끄는 등 유통사업 전반에 전문성을 보유하고 있는 인사라고 회사 측은 설명했다.

이번 인사에서 롯데는 신임 임원 86명을 발표했는데 이 중 44%가 40대라고 설명했다. 롯데는 직무 기반 HR제도 도입에 따라 직무 전문성을 바탕으로 탁월한 성과를 낸 인재에 대한 발탁 승진을 강화하고 젊은 리더십도 대거 중용한 결과라고 밝혔다.

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