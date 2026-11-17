메르세데스-벤츠와 BMW가 나란히 신형 스포츠유틸리티차(SUV)를 선보이며 국내 1억원대 수입 SUV 시장의 고급화 경쟁이 달아오르고 있다. 대형 디스플레이와 차세대 차량 운영체제(OS), 고급 편의사양 등을 앞세워 상품성을 끌어올리는 추세다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 GLS 450 4MATIC. 메르세데스-벤츠 코리아 제공

메르세데스-벤츠 코리아는 16일 GLE와 GLE 쿠페, 플래그십 SUV GLS의 부분변경 모델을 출시했다. BMW 코리아도 이날 5세대 완전변경 모델인 ‘더 뉴 BMW X5’의 사전예약을 시작했다.



두 브랜드 모두 디지털 기술과 승차감 개선에 초점을 맞췄다. 벤츠는 신형 GLE와 GLS에 자체 개발한 차량 운영체제 ‘MB.OS’ 기반의 4세대 MBUX 인포테인먼트 시스템을 탑재했다. 특히 12.3인치 디스플레이 3개를 하나의 유리 패널 아래 통합한 ‘MBUX 슈퍼스크린’을 적용해 운전석부터 동승자석까지 이어지는 디지털 공간을 구현했다.

더 뉴 BMW X5. BMW 코리아 제공

BMW도 신형 X5에 차세대 디지털 인터페이스인 ‘BMW 파노라믹 iDrive’를 적용했다. 차세대 모빌리티 비전인 ‘노이어 클라쎄’의 디자인 언어를 반영하며 실내외 디자인도 전면 개편했다. 벤츠 GLE와 GLE 쿠페는 1억3670만~1억4080만원, GLS는 1억5200만~1억6120만원이고 BMW X5는 1억2000만~1억3500만원이다.



다른 수입차 브랜드들도 1억원대 SUV 시장 공략에 나섰다. 아우디는 대형 SUV Q7을 1억1000만~1억2000만원대에 판매하고 있다. 볼보는 올해 4월 순수 전기 플래그십 SUV EX90을 국내에 출시하며 고급 SUV 시장의 선택지를 넓혔다. EX90은 1억620만원부터 시작하며 최상위 트림은 1억2320만원이다. 포르쉐도 1억4000만원대부터 시작하는 카이엔을 통해 고성능 SUV 수요를 공략하고 있다.

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