신규 코픽스 3.62% 2년8개월來 최고

올해 10월 신규 취급액 기준 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 9월보다 0.19%포인트 오른 연 3.62%로 집계됐다고 은행연합회가 16일 밝혔다. 이는 2024년 2월(3.62%) 이후 2년8개월 만에 최고치다. 10월 잔액 기준 코픽스는 연 3.15%에서 3.26%로 0.11%포인트 올랐다. 시중은행은 이르면 17일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.

토스, ‘통신비 분석·최적 요금제’ 서비스

토스가 개인정보보호위원회의 통신 마이데이터 일반전문기관으로 지정받아 ‘내 통신비 분석 및 최적 요금제 추천’ 서비스를 선보인다고 16일 밝혔다. 이용자가 토스 앱에서 통신 마이데이터를 연결하면, 매달 통신비와 사용량을 점검받고 사용량·혜택 등을 종합해 최적 요금제를 추천받을 수 있다. 대상은 SK텔레콤·KT·LG유플러스 회선을 이용하는 19세 이상 내국인이다.

DB손보, 인터넷가입전용 암보험 출시

DB손해보험이 주요 암 치료비를 보장하는 인터넷가입 전용 ‘참좋은암보험’(미니암플랜)을 출시했다고 16일 밝혔다. 이번 상품은 DB손보의 첫 인터넷 전용 미니 암보험으로, 암 진단 이후 발생하는 치료비 보장에 초점을 맞췄다. 암 주요 치료비를 비롯해 기타 피부암·갑상선암 주요 치료비, 계속 받는 항암 방사선약물 치료비, 계속 받는 표적 항암약물 허가 치료비 등을 보장한다.

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