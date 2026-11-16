성북 15세 소녀 살해범 ‘진술거부’… 경찰, 프로파일러 투입

서울 성북구에서 15세 소녀를 살해한 혐의로 구속된 50대 남성이 진술을 거부하면서 경찰이 프로파일러를 투입해 범행 동기를 조사하고 있다. 피해자가 쉼터를 전전하던 ‘학교 밖 청소년’으로 확인된 가운데 위기청소년 보호를 맡는 학교전담경찰관(SPO)이 늘었는데도 학교 밖 청소년 발견과 지원기관 연계 실적은 줄어든 것으로 나타났다.



서울경찰청 관계자는 16일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 살인 혐의를 받는 진모(59)씨를 대상으로 “프로파일러를 투입해 조사 중”이라면서도 “프로파일러 면담에서도 진술을 거부하고 있다”고 밝혔다. 경찰은 진씨와 피해자 A양의 휴대전화를 포렌식하고 주변인 진술을 확보하는 등 범행 동기를 밝히는 데 수사력을 모으고 있다. 진씨와 전 연인 관계였던 20대 여성 김모(26)씨는 살인사건과 관련해 참고인 신분으로 두 차례 조사받았다

지난 11일 서울 성북구 정릉동에서 50대 남성이 10대 여성을 살해한 사건 현장에 경찰이 통제선(폴리스라인)을 설치하고 있다. 뉴시스

진씨는 지난 10일 오후 성북구 정릉동의 한 공유숙박업소에서 A양을 흉기로 살해한 혐의를 받는다. 경찰은 김씨의 신고를 받고 출동해 11일 새벽 현장에서 진씨를 긴급체포했으며, 진씨는 13일 구속됐다. 진씨는 범행 당일 흉기를 구입한 뒤 A양을 만났으며, 범행 후에는 숙소 인근에 흉기와 파손한 A양의 휴대전화를 버린 것으로 조사됐다. 경찰은 이런 정황을 토대로 계획범죄 가능성에 무게를 두고 있다.



A양 부모는 올해 1월 진씨 아들을 미성년자의제강간 혐의로 고소했다. 6월에는 김씨를 절도교사와 성매매 강요 등 혐의로 신고했다. 경찰은 이들에 대한 수사가 진씨의 범행에 영향을 미쳤을 가능성도 살펴보고 있다. 김씨는 별건인 성매매 강요 등 혐의로 구속영장이 청구돼 18일 서울북부지법에서 구속 전 피의자 심문이 열린다.



A양은 올해 초 가출한 뒤 단기쉼터 등을 옮겨 다녔던 것으로 파악됐다. 성범죄 피해자이면서 절도 등 혐의로 경찰 수사도 받았던 만큼, 경찰과 접촉한 청소년의 피해 여부와 생활환경을 함께 살피고 지속적인 보호로 연결해야 한다는 지적이 나온다.



경찰청이 국민의힘 박상웅 의원실에 제출한 자료에 따르면 SPO 현원은 2022년 970명에서 지난해 1143명으로 17.8% 늘었다. 학교 밖 청소년을 찾아내 지원기관에 연결한 실적은 감소했다. 같은 기간 이들이 발견한 학교 밖 청소년은 3144명에서 1743명으로 44.6%, 보호·지원기관 연계는 3173건에서 1918건으로 39.6% 줄었다. 학교전담경찰관의 평균 근무 기간은 현재 2년 수준인 것으로 집계됐다. 경찰청은 “SPO 전문 직위 확대와 활동 예산 증액, 적극적인 우수 사례 발굴·포상 등을 통해 장기 근무할 수 있는 여건을 마련하고자 노력하고 있다”고 밝혔다.

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