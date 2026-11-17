부산 도심에서 일면식이 없는 10대 여성을 뒤쫓아가 흉기를 휘두른 20대 남성이 구속됐다. 피해 여성은 가슴 부위에 상처를 입었지만 다행히 큰 부상은 아닌 것으로 확인됐다. 경찰은 범행 동기와 경위를 조사하는 한편 불특정인을 겨냥한 ‘이상동기’ 범죄에 해당하는지도 살펴보고 있다.



부산경찰청은 15일 살인미수 혐의로 20대 남성 A씨를 구속했다고 16일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 지난 13일 오후 4시34분 부산 금정구 도시철도 구서역 인근 도로에서 일면식도 없는 10대 여성 B양을 약 20m 뒤따라가 흉기로 찌른 혐의다. B양은 가슴 부위를 찔렸으나 두꺼운 옷을 입고 있어 큰 부상은 피한 것으로 파악됐다.

부산경찰청. 뉴시스

A씨는 범행 직후 구서역에서 지하철을 타고 달아났으나 그를 뒤쫓던 목격자와 역무원에 붙잡혀 부산대역에서 하차한 뒤 오후 4시55분쯤 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.



경찰 조사 결과, 두 사람은 서로 모르는 사이인 것으로 드러났다. A씨는 경찰 조사에서 “여성을 죽이려고 흉기를 사전에 준비했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨가 범행에 앞서 미리 흉기를 준비한 점을 토대로 정확한 범행 동기를 조사하고 있다. 특히 최근 불특정인을 대상으로 한 흉기 범죄가 잇따르는 가운데 이번 사건이 ‘이상동기’ 범죄에 해당하는지를 들여다보고 있다.



이상동기 범죄는 뚜렷한 범행 동기가 없거나 일반적인 상식으로 이해하기 어려운 이유로 불특정인을 대상으로 저지르는 폭력 범죄를 말한다. 범행 대상을 사전에 특정하기 어렵고 누구나 피해자가 될 수 있다는 점에서 시민들의 불안감을 키우고 있다.

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