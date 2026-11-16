김은중호 “올림픽 준비 늦었지만 더 철저히”

김은중(사진) 감독이 이끄는 남자 21세 이하(U-21) 축구대표팀이 멕시코와 두 차례 평가전을 통해 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 향한 본격적인 준비에 들어갔다. 지난 파리 올림픽 티켓 확보에 실패해 10회 연속 올림픽 출전이 좌절된 아쉬움을 씻겠다는 각오다.



김 감독은 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 가진 기자회견에서 한국의 올림픽 준비가 경쟁국보다 늦었다고 진단했다. 우즈베키스탄과 일본, 사우디아라비아 등은 2년 전부터 올림픽을 준비하며 3∼4개 대회에 참가했다. 그는 “늦었지만 확고한 방향성을 갖고 준비한다면 LA 올림픽 진출권을 꼭 따낼 수 있지 않을까 생각한다”고 말했다. 김은중호는 지난 14일 비공개로 열린 멕시코와 1차전에서 0-0으로 비겼다.



김 감독은 “공격에서 결국 마무리를 해줄 수 있는 선수가 조금 부족하지 않았나 생각한다”고 평가했다.



대표팀은 부상으로 선수 3명이 잇따라 이탈했다. 김민수(레인저스)가 김결(수원 삼성)로 교체됐고, 전민규(성남FC)와 하정우(수원FC)도 이건희(수원)와 박상현(김포)으로 채웠다.



해외파 차출도 변수다. 이번 대표팀에는 윤도영(마그데부르크)과 김예권(즈베즈다)이 합류했다.



특히 2008년생 김예건은 세 살 높은 연령대에서 경쟁할 만큼 기량을 인정받았지만, 앞으로 유럽 구단의 차출 협조 여부는 불확실하다. 김 감독은 “내년 3월부터는 차출이 어려운 선수들 자리에 국내 선수들도 대비해야 한다”고 밝혔다.



선수층 확대도 과제다. 김 감독 부임 이후 이번 소집은 네 번째다. 세 차례 공식 소집 외에 대학·아마추어 선수들도 점검했다. 김 감독은 “우리의 색깔과 방향, 경기 모델을 모든 선수에게 인지시키고 입히고 있다”고 강조했다.



김은중호는 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 멕시코와 2차전을 공개 경기로 치른다.

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